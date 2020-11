Anfitriona de los Latin Grammy: “A veces incomodar es la manera en que podemos generar conversación y Mon Laferte lo ha entendido muy bien”

El 14 de noviembre del año pasado, Mon Laferte viajó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para la gala de premiación de los Latin Grammy, certamen en el que fue nominada a la categoría “Mejor álbum de música alternativa”. Vestía un abrigo negro que llegaba hasta su rodilla, pantalones olgados del mismo color y un pañuelo verde que rodeaba su cuello.

Después de que los presentadores la anunciaron como ganadora del premio por la publicación de Norma (2019) —disco que grabó en una toma a cinta con el productor Omar Rodríguez López —subió al escenario para agradecer a su equipo, sus seguidores y leer una décima a petición de la folclorista La Chinganera, en el que alude al estallido social que se desencadenó el 18 de octubre.

—Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena —recitó.

Más tarde, en la alfombra roja, descubrió su torso al desnudo y mostró un mensaje escrito en su cuerpo frente a las cámaras: “En Chile torturan, violan y matan”.

Frente a las publicaciones sobre el hecho en redes sociales, Instagram limitó el uso del hashtag con su nombre en la plataforma, bajo el argumento de que la imagen restringía las normas de su comunidad, pero Mon Laferte siguió fiel a su mensaje.

—El plan era precisamente hacer una denuncia pública en un lugar donde podía llamar muchísimo la atención. No es fácil, la verdad. Exponerme así personalmente fue bien duro, pero da igual, lo importante es que el mensaje ha llegado —manifestó en una entrevista con Europa Press a menos de una semana del acontecimiento.

Este año, volverá a los Latin Grammy con dos nominaciones, una en la categoría “Mejor canción alternativa” por “Chilango Blues” y otra en “Mejor canción de rock” por “Biutiful”. Y en caso de llevarse ambos galardones, se convertirá en la artista chilena con más premios en la historia del certamen, con un total de cuatro trofeos.

Frente al éxito de Mon Laferte por sus creaciones y las muestras de apoyo que manifiesta por distintas causas sociales, la anfitriona de la previa del evento en esta versión, Lety Sahagún, comenta a Culto cuáles son sus impresiones sobre la compositora.

—A veces, incomodar es la manera en que podemos generar una conversación y creo que ella lo ha entendido muy bien. La he visto dos veces en vivo y no deja pasar un minuto sin hacer alguna declaración política o sin postularse acerca de temas que están sucediendo. Hace un rato nos preguntaron qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en música chilena y lo primero que dijimos fue su nombre. Creo que está haciendo un trabajo fenomenal, no sólo en la parte social, sino que también en la musical.

Por su parte, la animadora de TV que comentará la transmisión, Anaís Castro, anticipa sus apreciaciones para la nueva edición.

—"Biutiful" tiene un mensaje muy contundente, que de entrada te puede llegar a poner en un lugar incómodo y se lleva esta nominación que yo la apuesto a ganadora. Siento que es una persona que ha llevado la conciencia social íntegramente en su música, con todas las luchas que ha ido persiguiendo. Nunca se dejó correr de su eje, ni con las corrientes musicales o populares, siempre ha seguido firme.

Pero la autora de “Tu falta de querer” no es la única chilena nominada este año. También lo están Chancho en Piedra en la categoría “Mejor canción de rock” por “Bola de fuego” y el trapero Pablo Chill-E en "Mejor fusión/interpretación urbana por “Hablamos mañana”, tema en el que colaboró con Duki y Bad Bunny para el reciente álbum del puertorriqueño, titulado YHLQMDLG (2020).

La 21ª entrega de los Latin Grammy se realizará el próximo jueves 19 de noviembre y será transmitida en el canal TNT desde las 20:30, hora en que se harán entrevistas a los músicos, para más tarde iniciar con la gala de premiación a las 22:00.