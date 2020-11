La ciudad de Georges Perec llega a seminario de la UC

Le gustaban los diccionarios, los puzzles, las listas, los juegos de palabras. También caminar por París, sin rumbo fijo. “A veces tomando el primer autobus que se detiene”, anotaba Georges Perec. O bien, “preparando un itinerario cuidadoso, sistemático”. Por ejemplo, “encontrar un trayecto que atraviese París de punta a punta sólo usando calles que comiencen por la letra C”.

Artista excepcional, maestro en la observación de los detalles, Perec fue autor de una obra de bordes experimentales, ánimo lúdico y conmovedor. Nacido en 1936 y muerto en París en 1982, el autor de La vida instrucciones de uso tuvo una relación profunda con su ciudad y sobre todo con sus sitios menos grandiosos.

“Estoy demasiado acostumbrado a los monumentos como para tener ganas de mirarlos. Me gustan ciertas luces, algunos puentes, terrazas de cafés. Me gusta mucho pasar por un sitio que no he visto hace tiempo”, anotó.

La Ciudad de Perec es el título de la conferencia virtual que ofrecerá este jueves a las 18.00 horas el arquitecto Enrique Walker, como parte del seminario La Ciudad y las Palabras de la UC. La conferencia podrá seguirse en el canal de Youtube del Doctorado en Arquitectura UC (YouTube Doctorado FADEU UC).

Académico de la Universidad de Columbia, Enrique Walker ha desarrollado una teoría en torno a lo ordinario en la arquitectura a partir de la obra de Perec.

Explorador de lo excepcional en lo cotidiano, en 1974 Perec se instaló tres días en la plaza Saint-Sulpice de París para describir “lo que generalmente no se anota, lo que no se nota, lo que no tiene importancia: lo que pasa cuando no pasa nada, salvo tiempo, gente, autos y nubes”, escribió en su libro Tentativa de agotar un lugar parisino.

El autor francés invita al lector a mirar aquellas cosas invisibles de tan conocidas y a recuperar el asombro. “Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo?”, se preguntó Perec en su ensayo Lo infraordinario.

Esas preguntas han guiado parte de las investigaciones de Enrique Walker, autor de El diccionario de ideas recibidas / Bajo constricción y Lo ordinario. El académico ha teorizado en torno a este concepto en su disciplina, que sería todo aquello “que la arquitectura excluye de la arquitectura. Todo lo que pone a distancia porque no puede digerirlo, porque no lo puede entender o porque no está dispuesta a aceptarlo como parte de su campo”, ha dicho.