Beyoncé, Dua Lipa y Taylor Swift lideran las nominaciones a los Grammy 2021

Esta semana, la Academia de Grabación anunció a los artistas nominados para la edición número 63 de los Grammy. En la lista figuran nombres como Beyoncé, Taylor Swift y Dua Lipa como los con mayores probabilidades de ser galardonados, mientras que también se encuentran otros como Billie Eilish, Brittany Howard (vocalista de Alabama Shakes), Fiona Apple y la chilena Camila Gallardo.

La cantante de “Crazy In Love” tiene el mayor número de asentamientos, con un total de nueve en ocho categorías distintas. Esta cifra la convierte en la mujer más nominada en la historia del certamen, con un total de 79 reconocimientos de los que salió premiada en 24.

Incluso, en esta oportunidad disputará contra ella misma en la sección “Grabación del año”, en la que destacan “Savage” por su colaboración con Megan Thee Stallion y “Black Parade”, título que publicó en el apogeo de las protestas de Black Lives Matter y que expresa mensajes tan significativos como “pone tus puños en el aire y muestra el amor negro”.

Le sigue Taylor Swift con seis nominaciones, de las cuales cinco son atribuidas en el marco de su reciente álbum de estudio que registró durante la pandemia, titulado Folklore (2020) y que refleja un cambio en su sonido tradicional, centrándose más en la producción lo-fi y los ritmos pausados.

Una de ellas es en la categoría “Álbum del año”, en la que también participan Coldplay, Post Malone y Dua Lipa.

Durante la ceremonia del año pasado, Lipa se llevó los premios “Mejor artista nuevo” y “Mejor grabación dance” por “Electricity”, y en esta oportunidad vuelve al certamen con el mismo número de asentamientos que la cantante de “Shake It Off”.

Su segunda entrega, Future Nostalgia (2020), destaca por su carácter bailable y sus influencias de música disco, inspirada en éxitos de Queen, Madonna, Lady Gaga y Kylie Minogue. Asimismo, el sencillo “Don’t Start Now” —que forma parte de la obra —competirá en las secciones “Grabación del año”, “Canción del año” y “Mejor interpretación pop solista”.

—Sentí que podía salir de mi zona de confort y decirme a mí misma que está bien escribir letras felices, sobre cómo me siento en el momento realmente; y si ahora hay algo remotamente triste, me digo que es una celebración de la vulnerabilidad. Este álbum es puramente sobre bailar, divertirse, ser libre y estar enamorado. Definitivamente no se detiene el ritmo, no me da un segundo para respirar —dice la británica en una entrevista con Variety.

Entre los nombres destacados también se encuentran el rapero Roddy Ricch con seis nominaciones, y Megan Thee Stallion y DaBaby con cuatro cada uno. Además de Brittany Howard con su proyecto solista y Billie Eilish, quien con solo 18 años, ganó cinco premios durante la gala de 2020 por su debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019).

Y si bien, todavía no confirma una fecha concreta para su segunda entrega, el sencillo “Everything I Wanted” también se hará presente en la premiación de 2021, en las categorías “Grabación del año” y “Canción del año”.

La exclusión de The Weeknd

El último álbum del canadiense, titulado After Hours (2020), debutó en el puesto número 1 del ranking Billboard 200 con 440.000 copias vendidas solo en Estados Unidos, mientras que la canción “Blinding Lights” está posicionada en la cima de la lista Hot R&B y figura como una de las más utilizadas por los usuarios de TikTok. Si bien, su éxito comercial es evidente, la academia no le otorgó ninguna nominación este año.

Aquello causó indignación en el artista, quien escribió en su cuenta de Twitter:

—Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la transparencia de la industria...

Más tarde, el presidente y director ejecutivo interino de la Academia de Grabación, Harvey Mason, declaró en un comunicado que se sorprendió y negó que la ausencia de nominaciones para The Weeknd fuera una represalia por su confirmación para el acto del Super Bowl. Junto con ello, Elton John salió a respaldar públicamente al cantante, hasta el punto en que opinó que merecía los premios “Grabación del año” y “Canción del año”.

El evento

Los detalles en torno a cómo se desarrollará la gala aun son imprecisos y sujetos a cambios. Según Mason, la academia buscará realizarla con público presencial en un recinto de Los Ángeles, al que podrán asistir tanto los nominados como los artistas que se presentarán en vivo. La ceremonia será el 31 de enero de 2021 y contará con Trevor Noah de The Daily Show como anfitrión.

A continuación puedes encontrar las categorías más importantes de la jornada.

Álbum del año

Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas

Everyday Life – Coldplay

Djesse Vol. 3 – Jacob Collier

Women in Music Pt. III – Haim

Future Nostalgia – Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

Folklore – Taylor Swift

Grabación del año

“Black Parade” – Beyoncé

“Colors” – Black Pumas

”Rockstar” – DaBaby featuring Roddy Ricch

”Say So” – Doja Cat

”Everything I Wanted”– Billie Eilish

”Don’t Start Now” – Dua Lipa

”Circles” – Post Malone

”Savage” – Megan Thee Stallion

Canción del año

“Black Parade” – Beyoncé

”The Box” – Roddy Ricch

”Cardigan” – Taylor Swift

”Circles” – Post Malone

”Don’t Start Now” – Dua Lipa

”Everything I Wanted” – Billie Eilish

”I Can’t Breathe” – H.E.R.

”If the World Was Ending” – JP Saxe ft. Julia Michaels

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop

Changes – Justin Bieber

Chromatica – Lady Gaga

Future Nostalgia – Dua Lipa

Fine Line – Harry Styles

Folklore – Taylor Swift

Mejor álbum rock

A Hero’s Death – Fontaines D.C.

Kiwanuka – Michael Kiwanuka

Daylight – Grace Potter

Sound & Fury – Sturgill Simpson

The New Abnormal – The Strokes

Mejor álbum música alternativa

Fetch the Bolt Cutters – Fiona Apple

Hyperspace – Beck

Punisher – Phoebe Bridgers

Jamie – Brittany Howard

The Slow Rush – Tame Impala

Mejor álbum R&B

Chilombo – Jhené Aiko

Ungodly Hour – Chloe X Halle

Free Nationals – Free Nationals

Fuck Yo Feelings – Robert Glasper

It Is What It Is – Thundercat

Mejor álbum de rap

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs and the Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King’s Disease – Nas

The Allegory – Royce Da 5′9″

Mejor álbum pop latino o urbano

YHLQMDLG – Bad Bunny

Por Primera Vez – Camilo

Mesa Para Dos – Kany García

Pausa – Ricky Martin

3:33 – Debi Nova

Mejor álbum latino de rock o música alternativa

Aura – Bajofondo

Monstruo – Cami

Sobrevolando – Cultura Profética

La Conquista del Espacio – Fito Páez

Miss Colombia – Lido Pimienta

