C-Funk estrena video de su canción con Josefina Fiebelkorn y Rojai

Este miércoles, C-Funk (Cristián Moraga) publicó el videoclip de “Poppin”, su último sencillo como solista que fue estrenado en julio y que contó con la participación de la actriz Josefina Fiebelkorn y el cantante del grupo Bayonics, Rojai.

En medio de una sala con luces de colores que cambian constantemente, el actual guitarrista de Chancho en Piedra —banda nominada al Grammy Latino por “Bola de fuego”— toca un instrumento G&L conectado a un amplificador Mesa Boogie Mark V, mientras se intercalan imágenes de cantos y bailes de sus colaboradores.

—La canción tiene tintes de pop, pero su núcleo es totalmente funk, es tan pop como “Uptown Funk” de Bruno Mars, ese tipo de pop que no deja de ser funk. No tengo rollos con eso, me encanta y también me gusta que el pop aliviane un poco las cosas —dijo el autor a SoyChile.

La obra audiovisual fue dirigida por Guayi Mas (líder de la banda Papanegro) y ya está disponible en Youtube.