Certificado de defunción de Sean Connery revela las causas de su muerte

El pasado sábado 31 de octubre, el actor británico de 90 años, Sean Connery, falleció mientras dormía, según detalló su esposa Micheline Boglio.

Según especifica el certificado de defunción al que TMZ tuvo acceso, las causas de muerte son complicaciones derivadas de la neumonía y falla cardíaca.

El fallo respiratorio provocado por la neumonía, y la fibrilación auricular -una frecuencia irregular que aumenta los riesgos de infarto-, detonaron el deceso de la estrella de cine.

El actor, conocido como uno de los primeros Agentes 007, murió en su casa en Bahamas a las 1.30AM.

Sean Connery es recordado no solo por interpretar a James Bond -en las cintas Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You only live twice (1967), Diamonds are forever (1971) y Never say never again (1983)-, también por su rol en The Hunt for the Red October, Indiana Jones y la última cruzada y The Rock, entre tantas otras.