Creador de Vikings prepara miniserie sobre la Gran Plaga de Londres

Se estima que murió un cuarto de la población de Londres entre 1665 y 1666, a causa de la Gran Plaga, el último rebrote que tuvo la peste bubónica en la ciudad inglesa. History Channel volverá a trabajar con el creador de Vikings, Michael Hirst, para construir una miniserie sobre esta crisis que vivieron los ingleses en el siglo XVII.

The Plague Year —de la productora A+E Studios—, se desarrollará durante una de las peores reinfecciones que sufrió la ciudad en este periodo. La miniserie retratará una sociedad en crisis: muchos londinenses abandonan masivamente la ciudad, mientras que los que se quedan (voluntariamente o no) y deben seguir adelante sin desmoronarse tanto física como mentalmente. Hirst está a cargo de la producción ejecutiva y el guión es responsabilidad de Coleman Herbert, quien ya ha estado a cargo de las series Rectify y Brave New World.

En paralelo, Hirst también trabaja en una secuela de Vikings, subtitulada Valhalla, para Netflix.

Michael Hirst

Un calvario hacia California

La otra miniserie será The Donner Party, la cual relatará la historia del desafortunado grupo de viajeros, conocidos como la “Expedición Donner” en español. En 1846, cerca de noventa pioneros estadounidenses emprendieron un viaje desde Wyoming a California, siguiendo una ruta que supuestamente era un atajo. Pero resultó todo lo contrario: tuvieron que pasar el invierno en las montañas de Sierra Nevada y en el Gran Desierto del Lago Salado.

En ese escenario, el grupo enfrentó condiciones climáticas extremas y, por lo tanto, afectó profundamente a los expedicionistas, quienes incluso habrían llegado al canibalismo para sobrevivir.

Ric Burns, quien en 1992 ya hizo un documental con esta historia, escribirá el guión y se desempeñará como productor ejecutivo junto Nancy Buirski. El proyecto proviene de Cineflix Media en asociación con Steeplechase Films de Burns y Augusta Films.

Tras las cancelaciones de Project Blue Book y Knightfall en mayo, The Plague Year y The Donner Party consolidan la tendencia de History por la realización de series de corta duración.

“Esperamos volver a asociarnos con el brillante Michael Hirst y asociarnos con Ric Burns y nuestros propios A+E Studios para ofrecer contenido que entretendrá, iluminará y atraerá la curiosidad de nuestros espectadores sobre el pasado”, dijo Eli Lehrer, vicepresidente ejecutivo de History. “Hemos estado evolucionando nuestro modelo de negocio con guión para la marca, con un cambio de enfoque hacia nuestro legado en series limitadas de grandes eventos históricos”.