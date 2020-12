HBO fortalece su catálogo true crime con Crazy not insane y The art of political murder

Como parte de su temporada de documentales, que se extiende desde el 24 de noviembre hasta el 16 de diciembre, HBO estrena tres producciones sobre casos de crímenes reales, las que se suman a su colección del género true crime.

Crazy, not insane, que se estrenó el 24 de noviembre, Alabama Snake y The art of political murder, serán emitidos por HBO y se integrarán al catálogo de HBO GO.

Estrenos

Crazy, not insane (2020) | Ya disponible

El ganador del Óscar Alex Gibney trae un escalofriante documental de psicología criminal que ahonda en la mente del asesino. ¿Por qué matamos? ¿Por qué algunos de nosotros matamos y otros resistimos la tentación? ¿Qué hace a un asesino en serie? La Dra. Dorothy Otnow Lewis, una psiquiatra que ha trabajado con numerosos asesinos en serie, incluidos Ted Bundy, Arthur Shawcross y Joel Rifkin, ha estado buscando responder a estas preguntas durante décadas. Fascinada por el cerebro humano y su capacidad de crueldad, se ha pasado la vida investigando la vida interior de personas violentas.

Alabama Snake (2020) | Estrena el 15 de diciembre a las 22:00 horas

Dirigido por Theo Love y producido por Bryan Storkel, el documental explora un incidente en Scottsboro, Alabama, en 1991. Glenn Summerford, un ministro pentecostal, fue acusado de intentar asesinar a su esposa con una serpiente de cascabel. Los detalles de la investigación y el juicio que siguió han perseguido al sur de los Apalaches durante décadas.

The art of political murder (2020) | Estrena el 16 de diciembre a las 23:00 horas

El documental dirigido por Paul Taylos explora el turbio mundo de la Guatemala de posguerra y su lucha por la justicia. Basado en el libro de Francisco Goldman del mismo nombre, descubre la verdad detrás del brutal asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi, que asombró a un país devastado por décadas de violencia política. Apenas dos días después de presentar un informe condenatorio en el que culpa a los militares guatemaltecos de las atrocidades de la guerra civil, el obispo Gerardi es encontrado muerto en su casa. El documental está producido por George Clooney y Grant Heslov.

Otros títulos de True Crime disponibles en HBO GO

Say her name: the life and death of Sandra Bland (2018)

El 10 de julio de 2015, Sandra Bland, una mujer afroamericana de 28 años nacida en Chicago, es arrestada por una infracción de tráfico en un pequeño pueblo de Texas. Después de tres días bajo custodia policial, Bland es hallada colgando en su celda. Su muerte fue rápidamente clasificada como suicidio, desatando sospechas de un asesinato cometido y encubierto por la policía e instigado por motivos raciales, convirtiendo su caso y su nombre en grito de guerra contra la discriminación. Dirigido por Kate Davis.

Paradise lost trilogy: the child murders at Robin Hood Hills (1996)

Este documental retrata los juicios de los “Tres de West Memphis”, acerca de tres jóvenes acusados de asesinar y mutilar sexualmente a tres chicos como parte de un presunto ritual satánico. Dirigido por Joe Berlinger y Bruce Sinofsky.

The Cheshire murders (2013)

Este documental analiza la pena de muerte a partir del caso de asesinato de la esposa e hijas del Dr. William Petit en Cheshire, Connecticut. Dirigido por Kate Davis, la investigación muestra cómo el sistema de justicia del estado llega a tomar la polémica decisión de, en función del costo que puede tener el largo proceso de pena de muerte, condenar a los asesinos a cadena perpetua.

The Jinx: the life and deaths of Robert Durst (2015)

Con la película ‘All Good Things’ (2010) inspirada en la biografía del criminal y heredero de bienes raíces de Nueva York Robert Durst, Andrew Jarecki ganó la admiración del millonario, quien fue acusado de tres asesinatos en tres décadas y jamás condenado. En esta serie documental de seis episodios dirigida por Jarecki, se examina la compleja vida del magnate, con más de 20 horas de entrevistas en un periodo de varios años.

Beware the Slenderman (2016)

Una mirada al espeluznante caso de dos jóvenes amigas de Wisconsin que apuñalaron 19 veces a una compañera para rendir homenaje a Slenderman, un personaje ficticio de internet, que además examina las posibles causas que llevaron a estas dos chicas a cumplir un peligroso mandato con consecuencias de por vida para todos los involucrados. Dirigido por Irene Taylor Brodsky.

Mommy dead and dearest (2017)

Dirigido por Erin Lee Carr, este documental relata la historia detrás del asesinato de Dee Dee Blanchard, que cometieron su hija, Gypsy Rose Blanchard y el novio de ésta, Nicholas Godejohn. Durante años Dee Dee abusó de su hija a quien convenció de que sufría una serie de enfermedades como leucemia, asma, distrofia muscular, y que tenía la capacidad mental de una niña de 7 años debido a un daño cerebral. Dee Dee sufría de una enfermedad mental llamada síndrome de Münchausen por poder.

I love you, now die: the Commonwealth vs. Michelle Carter (2019)

En julio de 2014, Conrad Roy se suicidó a los 18 años dentro de su auto, en un estacionamiento de Fairhaven, Massachusetts. Al investigar el caso, la policía descubrió una serie de mensajes alarmantes de su novia de 17 años, Michelle Carter, que parecían alentarlo a que se matara. Bajo la dirección de Erin Lee Carr, el documental de dos episodios aborda la compleja relación entre los dos adolescentes, el suicidio y el descubrimiento que sumó al caso cuestiones sobre tecnología, redes sociales y salud mental, al mismo tiempo que discute si una persona puede ser responsabilizada por el suicidio de otra.

Who killed Garrett Phillips? (2019)

El caso de asesinato del chico de 12 años Garrett Phillips, encontrado muerto en su casa en Postdam, Nueva York. Dirigido por Liz Garbus, ganadora del Emmy® y dos veces nominada al Oscar®, el documental muestra la vida de la familia Phillips cinco años después del crimen y el juicio al entrenador de fútbol americano Nick Hillary, de Clarkson University. El filme busca revelar la verdad detrás del asesinato en medio de la lucha por justicia de los padres de Garrett, y el intento de Nick de justificar su inocencia mientras cría a sus cinco hijos.