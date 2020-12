Las novedades de Amazon Prime para diciembre

Spiderman-man: into the spider-verse (1 de diciembre)

En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) construye el “Super Colisionador” abre una suerte de portal que trae a una versión alternativa de Peter Parker, quien tratará de enseñarle a Miles como ser un mejor Spider-Man. Pero no será el único Spider Man en entrar a este universo, 4 versiones alternas de Spidey aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de que toda la realidad colapse.

Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 2: los crímenes de Grindelwald (15 de diciembre)

Cumpliendo con su amenaza, Grindelwald escapa de su custodia y ha comenzado a reunir secuaces, la mayoría de los cuales no sospechan sus verdaderas intenciones: alzar a los magos purasangre para reinar sobre todos los muggle. En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore (Jude Law) recluta a su antiguo estudiante Newt Scamander (Eddie Redmayne), quien accede a prestar su ayuda, sin conocer los peligros que aguardan. Las líneas quedan marcadas mientras el amor y la lealtad son puestos a prueba, incluso entre los amigos más cercanos y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido.

The Expanse (16 diciembre)

En un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el Sistema Solar, el detective de la policía Josephus Miller recibe el encargo de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación, pero pronto se dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que amenaza la paz del Sistema y la supervivencia de la humanidad. Este diciembre , Amazon Prime estrena su quinta temporada.

Aquaman (21 de diciembre)

Cuando Arthur Curry (Jason Momoa) descubre que es mitad humano y mitad atlante, emprenderá el viaje de su vida en esta aventura que no sólo le obligará a enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser rey, y convertirse en Aquaman. Esta es la historia de Aquaman previo a ser parte de la Liga de la Justicia.

Home office, un especial de Mirreyes contra Godínez (18 de diciembre)

A todos los empleados de Zapaterías Kuri González les encantó la idea de hacer Home-Office …en marzo, pero después de varios meses de encierro, Mirreyes y Godínez están haciendo un esfuerzo constante por mantener la cordura.

The Wedding Year (10 de diciembre)

Una pareja de jóvenes que tienen pánico al compromiso es puesta a prueba cuando en un solo año tienen que acudir a siete bodas.

La suerte en tus manos (1 de diciembre)

Uriel trabaja en el sector financiero y es un jugador de póker online. Atraviesa un periodo de descontento vital hasta que se cruza con Gloria, una joven recién llegada de España, con la que vivirá un romance enmarcado en el mundo del juego.

Salvajes (11 de diciembre)

Nueva serie de Amazon Prime. Un grupo de adolescentes de diferentes orígenes deben luchar por la supervivencia después de que un accidente de avión las deje varadas en una isla desierta. Las náufragas se enfrentan y se unen a medida que aprenden más sobre las otras, los secretos que guardan y los traumas que han sufrido.

El Cid (18 de diciembre)

Nueva serie de Amazon Prime. El Cid cuenta la historia del hombre detrás de la leyenda, también conocido como “Ruy”, desde que era niño hasta que se convirtió en un héroe de guerra, mientras intenta encontrar su lugar dentro de la compleja monarquía que intenta controlarlo. El Cid es Rodrigo, “Ruy”, Díaz de Vivar, un héroe por todos conocido pero también uno de los personajes más misteriosos y complejos de la historia de España. La historia tiene lugar en el siglo XI, donde cristianos, árabes y judíos convivieron en la Península Ibérica, enfrentándose en guerras y forjando alianzas. El Cid es una historia de aventuras, amor, intriga, traición y lucha entre quien ostenta el poder y quien posee la autoridad.

The Poison Rose (17 de diciembre)

Carson Phillips (John Travolta) es una antigua estrella de fútbol americano reconvertido en investigador privado, con debilidad para socorrer a mujeres en apuros. Aunque normalmente suele trabajar en casos de poca envergadura, su última petición pronto se destapa como una conspiración nacional repleta de sospechosos, y lo que es peor, también de cadáveres. Cuando descubre que su propia hija es la sospechosa principal de la policía, se pone manos a la obra para tratar de probar su inocencia. Para ello no sólo tendrá que resolver los asesinatos, sino también desentrañar los sucios secretos que oculta su ciudad.

Secrets We Keep (24 de diciembre)

En los Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, una mujer (Noomi Rapace) intenta reconstruir su vida en los suburbios con su esposo (Chris Messina), y secuestra a su vecino (Joel Kinnaman) en busca de venganza por los atroces crímenes de guerra que cree que cometió contra ella.

Can you keep a secret (3 de diciembre)

Durante un vuelo en avión, pensando que van a estrellarse, la joven Emma Corrigan le desvela sus más profundos secretos a su compañero de asiento, un completo extraño. Cuando el incidente se resuelve, Emma descubre que el extraño, al que no pensaba volver a ver, es Jack Harper, su nuevo jefe, y que además ahora conoce sus secretos más íntimos... Basado en un bestseller del New York Times.

El misterio de la felicidad (1 de diciembre)

Santiago (Guillermo Francella) y Eugenio (Fabián Arenillas), además de amigos, son socios de toda la vida en un negocio de electrodomésticos. Se entienden sin hablar, se complementan, se quieren, se necesitan. Pero, un día, Eugenio desaparece sin dejar rastro. Santiago comprende la gravedad del asunto cuando Laura (Inés Estévez), la mujer de Eugenio, entre desesperada y herida, le da la noticia. Santiago y Laura empiezan a buscarlo, pero, de pronto, se dan cuenta de que no quieren encontrarlo. El análisis de los conceptos de fidelidad y traición les lleva a la conclusión de que por encima de los pactos establecidos están los sueños.