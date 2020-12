Muere Hugh Keays-Byrne, el villano de Mad Max: Fury Road

Hugh Keays-Byrne, el actor y director australiano que las generaciones más jóvenes recordarán como Immortan Joe en Mad Max: Fury Road (2015), murió a los 73 años.

Keays-Byrne, quien también interpretó a Toecutter en la película original de Mad Max (1979), decidió colaborar nuevamente con el director de franquicia de Mad Max, George Miller, en la película Justice League: Mortal de Miller como Martian Manhunter. Sin embargo, el proyecto se estancó en sus etapas de desarrollo.

La noticia fue dada por el cineasta Ted Geoghegan (We are still here, Mohawk), quien dijo a sus seguidores: “Hugh Keays-Byrne, un héroe anónimo del cine australiano, falleció a los 73 años. Continuamente me sorprende que interpretó a Toecutter, el antagonista central de MAD MAX de 1979 e Immortan Joe, el antagonista central de MAD MAX: FURY ROAD en 2015. Gracias por todo el entretenimiento”, dijo Geoghegan.

Hugh Keays-Byrne se formó como actor en la Royal Shakespeare Company, y en simultáneo con su carrera artística, luchó por temas medioambientales y humanitarios.

Hugh Keays-Byrne nació en Srinagar en la India del Imperio Británico, en 1947, antes de mudarse a Gran Bretaña cuando era niño. Escogió la actuación como carrera en 1968, y permaneció en la Royal Shakespeare Company hasta 1972.

Keays-Byrne también consiguió varios trabajos de actuación en televisión, comenzando con Boy Meets Girl en 1967. The Royal Shakespeare Company lo llevó a Australia 1973 para actuar en A Midsummer Night’s Dream de Peter Brook, un viaje que llevó a Keays-Byrne a mudarse a Australia de forma permanente.

Mientras estuvo en Australia en los 70′, Hugh Keays-Byrne dio el salto de la pantalla chica al cine. Protagonizó la película australiana Stone en 1974, seguida de papeles constantes en el cine hasta finales de los 70, los que culminaron con su personaje Toecutter en Mad Max de George Miller en 1979.

El actor trabajó en películas australianas y estadounidenses durante las décadas de 1980 y 1990, antes de aparecer en la serie Farscape en la década de 2000.

La carrera de Keays-Byrne tuvo una suerte de renacimiento a mediados de la última década, cuando George Miller llevó a Keays-Byrne con él de regreso a la franquicia de Mad Max en Fury Road.