Francisco Victoria: la revelación del pop local estará hoy en Sesiones íntimas de Culto

Esta tarde en un nuevo episodio de Sesiones íntimas de Culto, el músico nacional Francisco Victoria hablará en profundidad sobre sus nuevos proyectos.

El artista lanzó hace una semana el primer sencillo de su nuevo disco, Tírame al fondo del mar, una balada bailable sobre un amor tormentoso. Sobre todo lo que rodeó el proceso creativo conversó en este nuevo capítulo del programa de música y conversación que se emite a través de las plataformas digitales de La Tercera y Culto, y que llega esta tarde a las 16.30 horas.

“Fue de las primeras canciones que compuse para el álbum”, cuenta sobre este nuevo sencillo una de las voces más interesantes del pop chileno en la actualidad, tanto en su faceta de cantautor como también en la producción para otros artistas, donde ha marcado su sello compositivo.

En cuanto a la letra del single, dice, “lo que está asociado a la historia es algo súper honesto, personal, crudo. Es un sentimiento de ‘por favor mátame para no seguir sintiendo esto que siento’. Supongo que esa violencia de los sentimientos es un poco de lo que marca también el resto del disco”. Al mismo tiempo, en un link con la contingencia, explica que el tema “trata mucho de no poder resistir lo fuerte que se sienten las emociones, como todo lo que se vive afuera. Siento que todo se coló en la canción: la represión, la violencia sistémica. Ha sido súper heavy y de alguna manera muy extraño”.

La canción estrenó también su videoclip. “Siento que el single como obra es medio inseparable para mí del video”, advierte. La grabación, dirigida por la realizadora Alba Gaviraghi -quien produjo videos previos del artista- es protagonizada por el actor Andrew Bargsted (Nunca vas a estar solo) y de forma inédita por el mismo cantante. “Tomé la decisión de dejar de ser un espectador de lo que sucedía en estos imaginarios de los videoclips y tomar el protagonismo de alguna manera”, dice.

Respecto al nuevo disco, cuenta, “estoy terminando de trabajarlo, de darle forma, pero creo que vamos a tener noticias más cerca del primer trimestre del año que viene”.

El álbum, aún sin título, verá la luz a dos años y medio del lanzamiento de su disco debut, Prenda (2018). Poco después de eso, el músico se embarcó en este nuevo viaje musical, el que reitera, se ha tomado con calma. “De pronto el trabajo se tornó mucho más de detalles, más lento, más de pensar quién soy yo y qué es lo que tengo para decir”, consigna. “Sentí que esta lentitud con la que voy a sacar este single y con la que pienso mostrar el disco, va en línea con remar en contra de esa rapidez, esa como hambre de contenido diario. Es súper importante que nos detengamos un poco a disfrutar las cosas que tenemos. Para mí todo este tiempo ha sido mucho sobre aprender a valorar el tiempo y el cariño que uno le pone a las cosas”.

Pero junto con esa intencionalidad, reconoce, su veta como productor musical -con trabajos junto a artistas como Princesa Alba, Felicia Morales, entre otros-, también ha influido. “Supongo que es parte de por qué me he demorado tanto. Uno entrega mucha energía a otros proyectos y estoy muy contento con entregar todo eso también”, asegura. Pero si bien ha seguido ejerciendo ese rol -aunque no puede revelar con quiénes trabaja por estos días- sostiene que en el último tiempo decidió “tomar menos proyectos. Creo que pasé un momento de mucha actividad con eso y estoy decidiendo mucho más con qué proyectos me conecto más”.

El músico prepara una próxima presentación virtual para el sábado 12 de diciembre en Centro de Eventos Blondie, “que siento era el lugar donde tenía que tocar después de todo este tiempo”, dice sobre lo que a su vez representa un retorno a los escenarios tras el confinamiento.

El concierto será transmitido a través de Eventrid.cl, donde también se encuentra habilitada la venta de entradas. Y de la cita adelanta: “Va a haber más de una canción nueva en ese show que me gustaría compartir”.