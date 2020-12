“Los dragones se acercan”: la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, comenzará a rodarse en 2021

La historia de House of the Dragon, la nueva serie derivada de Game of Thrones, se sitúa unos 300 años antes de los hechos ocurridos en la popular ficción de HBO y ambientados en los siete reinos de Westeros.

El estreno de la producción, la primera derivada de la serie original y que opera como precuela de Game of Thrones, está programado para 2022.

House of the Dragon

“Los dragones se acercan. La producción de House of the Dragon empieza en 2021”. Ese fue el mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la serie de HBO que volvió a encender el fuego de la leyenda televisiva.

Jason Kilar, vocero de Warner Media, se refirió brevemente a la información en una publicación en el blog corporativo, donde detalló la estrategia de Warner Bros. para 2021: estrenar a la vez todas sus películas en cines y a través de su plataforma HBO Max.

“Posdata: el rodaje de la próxima serie de Game of Thrones, House of the Dragon, empieza dentro de unos pocos meses. ¡Tengan cuidado con los dragones ahí arriba!”, dijo en referencia a las dos imágenes con las que se adelantó cómo lucirán estas criaturas fantásticas que tienen una gran importancia en las historias de George R. R. Martin.

De esta manera, el estreno de House of the Dragon se prevé para 2022, fecha en que la plataforma de HBO Max ya estará disponible en Chile, servicio que en Estados Unidos cuenta con los catálogos en series y películas de DC Comics, Warner, HBO y Adult Swim.