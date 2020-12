Jeremy Irons se suma a Lady Gaga y Al Pacino para Gucci, cinta dirigida por Ridley Scott

Hace 2 horas

El filme basado en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, cuenta con la producción de Metro Goldwyn-Mayer, y ya confirmó en su elenco a Adam Driver y Jared Leto entre las figuras.