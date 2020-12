Habla una estrella de Riverdale: “Me identifico más con cómo era el mundo de los actores hace 15 años”

Un nuevo usuario capturó la atención a inicios de septiembre en TikTok: Lamila Petschar. No era ninguna nueva actriz de Hollywood en ascenso durante la pandemia, ni tampoco una cuenta creada por algún fan en torno a la protagonista del último fenómeno del streaming. Aunque no tardó en revelarse que era un poco de todo, porque el nombre fue creado por las actrices Lili Reinhart, Camila Mendes y Madelaine Petsch, protagonistas de Riverdale, probablemente la serie de televisión que más ha obsesionado al público joven durante el último lustro junto a Euphoria (HBO).

Las tres, sumándose a la tendencia de la red social de mayor alza durante el confinamiento, en un inicio aprovecharon la cuenta para compartir videos desde Vancouver, Canadá, donde se grababa la quinta temporada de la ficción basada en los personajes de los cómics de Archie (nuevos episodios que debutarán en enero en EE.UU.). Mezcla de divertidos retos virales de la plataforma y trastienda del rodaje, el trío dio forma a una de las experiencias más puramente 2020 que un actor pueda contar en el último tiempo.

Conectada en una videollamada con La Tercera un par de días después de unir fuerzas con sus compañeras en el mundo digital, Madelaine Petsch (26) habla de una vivencia bastante más frecuente para una joven estrella de Hollywood, como es el estreno de una película. Pero no es un lanzamiento más: se trata de una cinta que marca uno de sus primeros protagónicos en cine y, además, de su debut participando como coproductora de un largometraje. Un entusiasmo que resume así: “Leí el guión muy rápido y recuerdo que llamé a mi equipo y les dije: tengo que interpretar este papel, haré todo lo que pueda para que así sea”.

El filme que estrena en Latinoamérica, un thriller con dosis de terror titulado A ciegas (hoy a las 22.00 horas en TNT), le otorga el rol de Ellen, una joven que despierta en cuidados intensivos y con daño irreversible en su vista después de haber sido atacada por una persona que ni ella ni las autoridades logran identificar. Ubicada en un nuevo hogar que le resulta ajeno, intenta dar con su victimario pese al trauma y a que está prácticamente sola.

Quizás admitiendo que los giros dramáticos de la serie que la dio a conocer exceden muchas veces todo lo plausible, Petsch afirma: “Estoy emocionada de interpretar a alguien tan diferente a Cheryl de Riverdale, y de tener tantas complicaciones con problemas de la vida real, además de otras cuestiones terrenales que la rodean. Es un desafío como artista y siempre estoy buscando nuevas formas de desafiar a la artista dentro de mí”.

¿Cómo describiría su preparación para interpretar a un personaje que es ciego en la historia?

Fue algo que me asustó mucho, porque no quería que nadie pensara que no le estaba haciendo justicia y siendo auténtica. Pero quería cosas que me asustaran y que me desafiaran como actriz. Hice mucha, mucha investigación, estuve meses en eso, para asegurarme de que se sintiera auténtico. Luego estaba el sentir la oscuridad, la soledad, el aislamiento, y eso se construyó dentro de mí mucho antes de trabajar en los aspectos físicos, antes de la pérdida de su vista. Eso fue muy importante. Y luego, lo que me encanta es que ella a través del viaje en que pierde la vista se encuentra a sí misma y encuentra sus fortalezas internas. La fuerza del personaje es algo que realmente me atrajo hacia ella.

¿Cree que la película ofrece una nueva mirada sobre lo que significa ser víctima? ¿Cómo cree que eso puede ser leído hoy?

No creo que nos hayamos centrado demasiado en Ellen como víctima. Ella es víctima de una especie de agresión, pero también es víctima de su entorno. No quiero profundizar demasiado, pero definitivamente hay una especie de giro emocional extraño en su vida. Creo que es sobre la fuerza de los seres humanos y las mujeres, cómo son resilientes a cualquier situación, y sobre qué tan fuerte es la mente.

¿Cuáles son sus principales recuerdos del rodaje de la cinta?

Tengo tantos recuerdos agradables de la película, pero también tengo muchos recuerdos incómodos, y eso es lo que pienso conservar. La forma en que esta cinta me hizo sentir mientras la estaba filmando es muy desafiante y me abrí como artista. Con Riverdale, como la hemos estado haciendo durante tantos años, creo que me siento cómoda en mi piel como Cheryl. Me sentí muy incómoda como Ellen y esa fue una sensación genial, porque ella se siente incómoda en su vida, así que debería sentirme igual al interpretarla.

Ha dicho que las películas de Harry Potter cambiaron su perspectiva del entretenimiento y ayudaron a que se convirtiera en actriz. ¿Qué se siente imaginar que tal vez otras personas al ver Riverdale y su trabajo estén pensando en dedicarse a lo mismo?

Es una sensación realmente genial pensar en que mi arte está inspirando a la gente a hacer lo propio. De hecho, volví a ver todas las Harry Potter la semana pasada, y todavía me permite escapar a este mundo de maravillas y misterio y olvidarme de mi vida durante siete u ocho horas. Eso es lo que quiero ser capaz de crear, un escape y un mundo con el que la gente sienta algo, ya sea inspiración, identificación, tristeza, felicidad o lo que sea.

¿Cree que los actores jóvenes de hoy tienen una responsabilidad diferente respecto a hace 10 o 15 años, cuando por ejemplo no existían plataformas como Instagram?

Seguro. Creo que es un mundo tan diferente. Y también existen nuevas formas de ser descubierto, todas estas diferentes plataformas de redes sociales. Imagino que hace 10 o 15 años se trataba sólo del trabajo y de lo que hacías frente a la cámara, (pero) ahora realmente se siente como si tuvieras que tener TikTok, Instagram y Twitter para mantenerte relevante. Hay una parte de mí que romantiza la creación en torno a tu arte, por lo que siento que me identificaría más con cómo era hace 15 años. Se siente como que hoy en día hay muchas otras cosas que tienes que hacer como actriz, además de actuar, para estar acorde a los tiempos, lo cual es muy interesante.