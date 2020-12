De Paul McCartney a Sheryl Crow y Dave Grohl: los invitados de Ringo Starr en su nueva canción

Con su habitual tono optimista, Ringo Starr lanza una nueva canción en que suma una larga lista de colaboradores, una práctica que ha mantenido durante buena parte de su carrera solista. Se trata de “Here’s To The Nights”, escrita por Diane Warren, una compositora considerada entre las más importantes desde los ochentas, que ha escrito hits como “I don’t want to miss a thing”, popularizada por Aerosmith, o “Un-Break My Heart”, de Toni Braxton.

“Cuando Diane me presentó esta canción, me encantó su sentimiento”, señaló Ringo. “Este es el tipo de canción que todos queremos cantar, y fue genial la cantidad de músicos maravillosos que se unieron. Quería que saliera a tiempo porque se siente como una buena canción para terminar un año difícil. Así que aquí están las noches que no recordaremos y los amigos que no olvidaremos, y les deseo a todos paz y amor para el 2021″.

Como dice ese viejo clásico de los Beatles, a Ringo se le sumaron colegas habituales y otros no tanto, entre ellos: Paul McCartney, Joe Walsh, Ben Harper, Dave Grohl, Sheryl Crow, Chris Stapleton, Steve Lukather, Jenny Lewis, Lenny Kravitz, Corinne Bailey Rae , Eric Burton, Yola y FINNEAS, el hermano y productor de Billie Eilish.

Además, esta canción es parte del nuevo álbum de Starr, titulado Zoom-In. Grabado en su estudio casero entre entre abril y octubre de 2020, cuenta con la participación de compositores y productores como, Jeff Zobar, Sam Hollander, Tony Chen, el histórico guitarrista de Toto, Steve Lukather y Joseph Williams, miembro de la All Starr Band. También participó en la grabación el legendario exguitarrista de The Doors, Robbie Krieger.

En el estudio, la banda se acotó a Nathan East (bajo), Steve Lukather (guitarra), Bruce Sugar (guitarra sintetizada), Benmont Tench (piano), Charlie Bisharat (violín), Jacob Braun (violonchelo) y Jim Cox (arreglos de cuerdas y cuerdas de sintetizador).

“Here´s To The Nights” cuenta con un videoclip el que será estrenado este viernes 18 de diciembre.