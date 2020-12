Taylor Swift postergó el lanzamiento de su álbum para no coincidir con el de Paul McCartney

Paul McCartney está por publicar su álbum McCartney III, el número 27 de su carrera post Beatles. El disco llega a dos años de Egypt Station, placa que lo llevó a recorrer el mundo, incluyendo Chile en marzo de 2019.

Fechado para debutar este viernes 18 de diciembre, Sir McCartney fue entrevistado en The Howard Stern Show, donde conversó sobre su colaboración con otros artistas, lo que significó ser “el lindo” de la banda, el recuerdo de John Lennon, y un gesto especial por parte de Taylor Swift.

Mientras McCartney es considerado un ícono rock británico, Swift es una de las estrellas pop del momento, más aún con el reciente lanzamiento de Evermore, su noveno algún de estudio y el segundo que publica en menos de un año -Folklore debutó en julio de 2020-.

En entrevista con The Howard Stern Show, el hombre de “Live and Let Die” reveló que él y Taylor Swift se aseguraron de que sus respectivos álbumes -Evermore y McCartney III- no salieran el mismo día.

“Hice la portada de Rolling Stone con Taylor Swift, y ella me envió un correo electrónico recientemente y dijo: ‘No se lo había dicho a nadie, pero tengo otro álbum’”, recordó el ex Beatle.

“Y ella dijo: ‘Así que iba a publicarlo en mi cumpleaños (13 de diciembre)’ ... Y luego dijo: ‘Pero descubrí que ibas a publicar [el tuyo] el día 10. Así que lo trasladé al 18. Y luego ella se enteró de que saldríamos el 18, así que volvió al 10 de diciembre. Así que, quiero decir... ya sabes, la gente se mantiene fuera del camino de los demás. Es un buen gesto que se puede hacer“, dijo McCartney.

McCartney III será publicado el 18 de diciembre, un disco que fue grabado en su mayoría en aislamiento durante la pandemia de Covid-19, trabajando con sus colaboradores de forma remota.

Al igual que en los anteriores McCartney (1970) y McCartney II (1980), el músico británico toca todos los instrumentos en su último álbum.

“Estaba sentado con estas pistas pensando, ‘¿Qué voy a hacer con esto?’. Y luego se encendió una pequeña ampolleta. Pensé: ‘Has tocado todos los instrumentos, este es’ McCartney III‘”, dijo en conversación con Stern.

“Lo mejor para mí fue que, en serio, no sabía que estaba haciendo un álbum, así que hay una sensación completamente diferente. Definitivamente fue esta idea de no esforzarse demasiado... tiene una calidad especial debido a eso”, explicó Sir Paul.

Paul McCartney. Foto: Mary McCartney para GQ Magazine.

“Todo eso sigue siendo mi actividad favorita en la vida. Si todo se detuviera mañana, todavía tomaría una guitarra e intentaría escribir algo porque es un pasatiempo”, añadió con fervor.

Es más, a sus 78 años, no se conforma ni da por sentado que lo que hace es de calidad. “No creo que automáticamente todo lo que escriba vaya a ser bueno. No, siempre lo juzgo y digo: ‘¿Esto es bueno ... es una broma?’”.

“Puedes darte cuenta si tienes una buena canción. Lo estás reproduciendo y dices: ‘Me gusta esto, esto es bueno’, sabes, y estás emocionado de grabarlo”, agregó el cantautor.

Si bien hoy en día McCartney anota sus ideas en su iPhone, recordó con nostalgia la época en que si no escribías en papel y lápiz lo que se te acababa de ocurrir, era muy probable que lo olvidaras.

“Solíamos decir, ‘Mira, si no lo recordamos, ¿cómo lo recordará la gente?, así que tenemos que escribir una canción memorable”, dijo Paul McCarney, concluyendo que, en realidad, fue “un buen truco”.