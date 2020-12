Muere Pelle Alsing, baterista de Roxette

El anuncio lo hizo ayer la propia banda a través de Instagram: Pelle Alsing, baterista del grupo sueco de rock-pop Roxette, ha muerto. “Es con una tristeza indescriptible que debo informarles...”, parte la publicación. “Es casi imposible de entender“.

“Pelle no solo fue un baterista increíble e inventivo, que nos ayudó a crear el sonido de Roxette desde el primer día, sino que también fue el mejor amigo que puedas imaginar, un ser humano amable y generoso con el corazón más grande de todos”, escribió Roxette en la red social. El baterista tenía sesenta años.

Per Gessle y Marie Fredriksson cofundaron Roxette a mediados de los 80′. Alsing tocó con ellos desde el primer álbum, Pearls of Passion (1986), y estuvo con el dúo para el disco innovador Look Sharp (1988), con éxitos como “The look”, “Dressed for success” y “Listen to your heart”. El baterista participó en los primeros cinco discos hasta Crash! Boom! Bang! (1994). Y regresó en 2012 para Travelling, aunque no así para Good Karma en 2016.

Más allá de Roxette, Alsing actuó en álbumes de los músicos Billy Bremner y Ulf Lundell. Además se hizo cargo de la percusión en el álbum como solista de Marie Fredriksson, Karlekens Guld (2002).

Así, Gessle es el único integrante vivo de la banda, tras la muerte de Fredriksson en 2019. “Lo extrañaremos mucho más de lo que las palabras pueden decir”, finaliza la publicación.