George Clooney estrena Cielo de medianoche en Netflix: “Tiene un poco de Gravity y The Revenant“

Una misteriosa catástrofe global asola a la humanidad, obligando a todos a refugiarse bajo tierra o bien huir en transbordadores en busca de otro lugar habitable. Augustine Lofthouse (George Clooney) es un científico de renombre que decide quedarse en una base en el Ártico monitoreando las condiciones en la Tierra. Poco le importa, ya que siempre dio su vida a la ciencia, y la enfermedad terminal que lo aqueja, le impide aspirar a mejores condiciones de vida.

De pronto, en la soledad de sus últimos días, descubre que una pequeña niña fue dejada atrás en la base del Ártico. Quizás por la timidez o la desconfianza, la niña no emite ninguna palabra, por lo que Augustine con suerte logra descubrir su nombre. El científico intenta informar a otros sobre esta niña perdida, pero no tiene éxito, por lo que emprenden camino a una base con mayor capacidad. Es allí donde logra establecer contacto con Aether, una estación espacial comandada por Sully (Felicity Jones), a cargo de una tripulación que trata desesperadamente de regresar a la Tierra.

Sin embargo, Augustine tiene la difícil tarea de explicarles por qué no pueden volver.

Basada en la novela Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, Cielo de Medianoche (The Midnight Sky) es una de las más recientes producciones de Netflix y la primera que realizan junto a la productora Smokehouse Pictures.

Con Mark L. Smith (The Revenant) a cargo de adaptar el guión, y George Clooney tanto en la dirección como en el rol protagónico, la banda sonora fue compuesta por Alexandre Desplat (La forma del agua, El gran hotel Budapest).

“Hay un deseo en esta historia. Es esa necesidad real de conectar, de conectar profundamente. Y también está la cuestión que te carcome: qué es capaz de hacer la humanidad por la humanidad”, dijo George Clooney en una exclusiva entrevista a la que Culto tuvo acceso.

“Incluso cuando no vivíamos tiempos apocalípticos como los de ahora, siempre nos gustaron estas historias. En los últimos años, las cosas se pusieron más aterradoras, me parece, un poquito más polarizadas, pero eso es algo cíclico. Todavía nos gusta ver una buena historia de Apocalipsis”, añadió el actor de 59 años.

Grant Heslov, co-fundador de Smokehouse Pictures junto a Clooney y productor del filme, afirmó que es una narrativa sobre la vida de “unos pocos” y de “lo que significa intentar volver a casa”.

“Mark es un escritor al que admiro desde hace mucho tiempo, alguien con quien quería trabajar —comentó Heslov sobre el guionista Mark L. Smith—. Escribió algunos guiones que nos han dejado con la boca abierta. Y este es excepcional”, aseguró el productor de Cielo de medianoche.

“Creo que él escribe frugalmente, y a George y a mí nos cautiva eso —explicó Heslov—. Deja mucho librado a la imaginación del director. No está todo dicho en el guión, no deja las cosas servidas en bandeja, y eso es muy atractivo para nosotros. Sabe cómo estructurar una historia, cómo ir construyéndola”.

Mark L. Smith actualmente está desarrollando Star Trek con Quentin Tarantino, pero para el guionista, Cielo de medianoche es su primera película “del espacio”.

“Tenía algunas de las mismas ideas que me resultaron atractivas en The Revenant: un viaje, el hombre contra la naturaleza, lo que un ser humano puede superar. Lo más importante es que era sensato y real. No es ciencia ficción. No es fantasía. Estos personajes son reales, tienen problemas y emociones reales. Están lidiando con problemas en la Tierra aquí y ahora. Nunca quisimos desviarnos demasiado con la tecnología”, dijo el guionista

“Fue diferente para mí, tuve que explorar cosas como las caminatas espaciales o las lluvias de meteoritos. Fue divertido. Yo suelo alejarme de la tecnología. Para mí todo viene de los personajes. Cuanto más puedo sacar de los personajes, más me puedo enfocar en ellos”, aseguró Smith sobre el aspecto que, justamente, convenció a Clooney de formar parte de proyecto.

“Siempre tratamos de contratar a Mark porque es un guionista maravilloso —agregó George Clooney—. Cuando te encomiendas a dirigir un proyecto, prácticamente estás diciendo que dedicarás dos años de tu vida a algo. Así que si vas a hacerlo, tiene que ser tener algo que te entusiasme de verdad. Y este guión es muy bello. Tiene un poco de Gravity, una película que hice, y toma otro poco de otra película, The Revenant, y las amalgama de una forma muy orgánica”.

Clooney agregó: “Hay más redención y menos arrepentimiento. Eso es algo que todos tenemos, aunque sea un poco, en el fondo del corazón: la redención. La realidad es que hay muy pocos guiones que te generen esa necesidad imperiosa de hacerlos. Y el guión de Mark era uno de esos”.

El filme de dos horas de duración tiene un elenco conformado por Felicity Jones (La teoría del todo), David Oyelowo (Selma), Kyle Chandler (Friday Night Lights) y Demián Bichir (Una vida mejor), entre otros.

A millones de kilómetros de distancia, la astronauta Sully en la nave espacial Aether intenta recuperar la comunicación con el planeta Tierra. Para este papel, la producción quiso desde un principio a Felicity Jones.

“Felicity estuvo maravillosa en La teoría del todo y en todo lo que ha hecho —afirmó Clooney—. Si bien hay algo dulce en ella, sabes que es capaz de interpretar de manera increíble a la persona responsable de las comunicaciones en una aventura espacial de dos años. Su habilidad va mucho más allá. Lo puede hacer perfecto”.

“Me sentí muy emocionada cuando leí el guión de Cielo de medianoche —expresó Jones—. Lo encontré muy conmovedor y sentí lo mismo con el libro. La historia caló hondo en mí, no dejé de pensar en Sully y sus compañeros en la nave espacial. Que estuvieran flotando en medio de la nada, tratando de hacer conexión y obtener respuestas me atrajo creativamente en ese momento. Quería involucrarme más con Sully, quería saber quién era ella”, dijo la actriz protagonista de Rogue One.

A George Clooney le encantó la idea de interpretar a Augustine Lofthouse, un astrónomo viejo y solitario que presencia el trágico colapso de la civilización.

“Ha logrado cosas maravillosas pagando el alto costo de tener una nula conexión con seres humanos. Y el arrepentimiento que siente es muy grande”, comentó Clooney sobre el personaje.

This image released by Netflix shows George Clooney in a scene from "The Midnight Sky." (Philippe Antonello/Netflix via AP)

Un aspecto con el que coincide el guionista de esta producción: “Cualquiera puede relacionarse con alguien que intenta corregir un daño, que intenta subsanar un error que cometió. No importa en dónde vivas, o qué idioma hables”, dijo Smith.

“Me encanta este papel. Ya tengo 59 años, así que yo en una comedia romántica sería como un episodio de Los años dorados. Los roles que busco son más sustanciosos y diferentes. El viejo cascarrabias es un papel que me divierte. En realidad yo era muy joven en comparación con el libro, donde el personaje tiene 70 años. Lo triste de todo esto es que no estoy tan lejos de aparentar 70. Debería decir que hubo maquillaje para envejecerme. Pero, en realidad, trabajar en Islandia y dirigir, hizo que me viera así”, confesó quien también ha protagonizado La gran estafa y Los Descendientes.

La edad y el trabajo en condiciones extremas, no son los únicos factores en el envejecimiento de Augustine Lofthouse. Al científico lo aqueja una enfermedad desconocida, pero que en la narración queda establecido como terminal.

“Quería verme como si estuviera en la última etapa de algo, ya sea de un cáncer de pulmón o de algo provocado por el medioambiente —explicó Clooney—. Pero cuando pierdes mucho peso, también pierdes mucha energía. Entonces fue difícil encontrar el equilibrio para poder interpretar a un hombre que está en la recta final de su vida y luego saltar y decir: ‘¡Ok, vamos! ¡Movamos las cámaras!’”.

La pequeña niña que -inesperadamente- lo acompaña en tal proceso, fue interpretada por Caoilinn Springall, una irlandesa de seis años que debutó como actriz en Cielo de Medianoche.

“Yo le decía: ‘Ok. Pon cara de asustada’, y en una toma, ella lo hacía perfecto —recordó Clooney—. Y luego le decía: ‘Muy bien. Ahora estás triste’, y ella se veía triste y era perfecto. Nos pasó por encima a todos los actores mayores que tenemos métodos para entrar en la emoción”.

“No quiero decir algo fuera de lugar, pero dejó muy mal parado a George. Cada una de sus tomas fue perfecta”, dijo Grant Heslov bromeando.

El guionista, en tanto, admitió que le gustaba la idea de hacer una historia estilo padre-hija: “Los dos contra la naturaleza, un hombre adulto y una niña en un viaje terrible. Podría suceder en el futuro, pero también se siente como muy actual y acorde a los tiempos”.