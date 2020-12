Tom Cruise a gritos por las medidas contra el covid-19: las reacciones a una polémica

En tiempos de pandemia, los protocolos sanitarios se han instalado en las actividades cotidianas. Y también en la industria audiovisual, donde se han diseñado propuestas para mantener espacios de trabajo seguros durante los rodajes de películas. Precisamente, fue ese punto el que generó una bullada polémica que involucra al actor Tom Cruise, pero que ha sumado más voces en los últimos días.

Ocurrió durante el rodaje de Misión Imposible 7, en la que Cruise no solo es protagonista y productor, sino que además se ocupó de diseñar los protocolos de seguridad para el trabajo, tras la detención del trabajo fílmico durante la primavera, según detalló el sitio especializado Deadline.

Fue en esa labor, en que el actor observó que dos personas revisaban imágenes en una pantalla, sin usar mascarilla, y sin guardar distancia social. Aquella situación le molestó profundamente y no tuvo empacho en hacerlo notar a los gritos, tal como se escucha en un registro de audio que fue publicado por el matutino The Sun.

“No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!”, gritó Cruise en el set. “Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos”.

“Somos el ‘gold standard’. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros -agregó-. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta”.

“Este es Tom Cruise ejerciendo su poder”

La airada reacción de Cruise generó opiniones. Por su lado, el también actor George Clooney respaldó la molestia de su colega y matizó su reacción. “No sobrerreaccionó porque es un problema (...) Entiendo por qué lo hizo. No está para nada equivocado en eso”. Sin embargo agregó que en el caso de verse enfrentado a una situación similar, no reaccionaría de la misma forma. “No lo habría hecho así”, comentó en una entrevista con Howard Stern, publicada por People.

“Estás en una posición de poder y es complicado, ¿verdad? -agregó-. Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Y, ya sabes, si la producción baja, mucha gente pierde sus trabajos. La gente tiene que entender eso y ser responsable. Simplemente no es mi estilo, ya sabes, hacer que todos se pongan a trabajar de esa manera”.

Pero otras críticas fueron menos complacientes. La actriz Leah Remini (The King of Queens) fue crítica con Cruise en una declaración publicada en el blog The Underground Bunke. “La reacción de Tom que se dio a conocer muestra su verdadera personalidad. Es una persona abusiva”, aseguró. “Este es un actor con un poder enorme en el set de su película, este no es solo un tipo en medio de un lugar público enfrentándose a alguien por no usar una mascarilla. Este es Tom Cruise ejerciendo su poder, y amenazando y degradando a su equipo”

“A Tom no le importan las familias de su equipo; esto es todo para la publicidad. Tom no cree en los valores familiares -agregó-. Parece pensar que Hollywood es incapaz de hacer películas sin su ayuda (...) La realidad es que cualquiera que esté trabajando en Hollywood hoy en día lo hace bajo estrictas pautas de covid (...) Tom Cruise no dicta cómo se hacen las películas, incluso si él parece pensar que sí”.

Remini fue un poco más allá. “Apostaría a que hizo que le escribieran el discurso y que su asistente de Cienciología lo grabara y publicara”. La actriz también fue una seguidora de dicha corriente religiosa, de la que Cruise es un activo promotor.