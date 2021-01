Ariel Pink fue despedido por su sello tras acudir al Capitolio en apoyo a Trump: “Prácticamente me deja en la indigencia”

“No tengo nada más que hacer. Ni siquiera puedo pagarle a mi abogado en este momento“, confesó Ariel Pink, cantante indie-rock estadounidense, en conversación con Tucker Carlson en Fox News.

Con la voz quebrada, el hombre de “Baby” y “Another Weekend” dio una entrevista en el programa Tucker Carlson Tonight luego que su sello, Mexican Summer, terminara su contrato por una ola de críticas ante la participación de Pink en la convocatoria pro-Trump afuera del Capitolio.

El pasado 6 de enero, se realizaba el escrutinio de los votos electorales del Congreso para confirmar la victoria de Joe Biden, cuando una turba de seguidores de Donald Trump irrumpió en el edificio. Actualmente, el FBI trabaja para identificar a todos los involucrados.

Ariel Pink, cantante y multiinstrumentalista conocido por su estilo lo-fi, no enfrenta un juicio civil, pero no ha quedado exento de otras sanciones: la de su público. “Fui despojado de mi sustento como resultado de la cultura de la cancelación”, dijo el artista de Los Angeles.

“Tampoco puedo hacer giras en este momento. Así que prácticamente me deja en la indigencia y en la calle. Estoy un poco abrumado en este momento y no sé exactamente qué hacer“, se quejó el cantante luego que Carlson lo describiera como “un artista que no puede grabar”.

Tucker Carlson planteó la conversación como una carrera musical que fue destruida como consecuencia de apoyar a Donald Trump. “Cuando se destruye a personas razonables como usted, todos debemos darnos cuenta”, dijo el comentarista político republicano.

“¿Cuándo se enteró de que su carrera había sido destruida?”, le preguntó Carlson. “Dos días después”, respondió Pink refiriéndose a los sucesos en el Capitolio. “Mi sello me había escrito para informarme que estaban recibiendo muchas críticas y reacciones violentas por apoyarme”.

El cantante aseguró que asistió a la convocatoria, pero no formó parte de la irrupción al edificio. “No me disculpé. Sentí que no había hecho nada. Pero estos artículos obviamente me colocaron en el sitio, en el que no estaba. Y, por supuesto, no abogo por la violencia en absoluto... Estuve allí para una manifestación pacífica. Eso es todo para mí. Pero no hubo verificación de hechos ni nada de eso (ya que) 130 artículos se publicaron en el transcurso de 24 horas. Y la reacción fue simplemente... sucumbieron a la cultura de la cancelación”.

“Entonces, por ir a un mitin político y no participar en la violencia, no ver violento, ni siquiera ser consciente de que hubo violencia. Te acostaste en tu hotel y tu carrera desapareció en un día. Tu sustento se ha ido“, añadió Carlson.

“Sí. Sin disculpas, sin apoyo “, dijo Pink. “Quiero decir, mi familia ha recibido amenazas de muerte. Ni siquiera saben que estoy aquí. Tuve que escabullirme porque estaban tan aterrorizados de que apareciera en la televisión. Porque han estado recibiendo (amenazas) toda la semana… yo también. Quiero decir, el odio es simplemente abrumador. Se están escribiendo nuevos artículos. La gente es tan mala. (...) Esto es contra lo que voté. No voté tanto por Trump sino en contra de la cultura de la cancelación, y este entorno que ha estado ardiendo durante unos cuatro años y está a punto de aumentar y empeorar aún más“, expresó el músico.

Cuando Carlson le preguntó a Pink a qué creía que se debía esta “cancelación”, el cantautor dijo: “Creo que ha habido un gran esfuerzo para destituir al presidente, o al menos no dejarlo tener cuatro años más, lo que creo que es justo. Perdió y creo que perdió bastante. No estoy discutiendo nada. Biden está perfectamente bien como presidente. Pero creo que todavía tienen miedo de algo así. Parece que son ganadores dolorosos en este momento. Y la gente parece querer derribarme también, al igual que lo hicieron con Trump. Nos patean en el piso“.

Si bien Mexican Summer efectivamente citó “eventos recientes” como una de las razones terminar su vínculo laboral con Pink -con quien trabajó por tres años-, el sello enfrenta cuestionamientos por su cliente mucho tiempo antes de los sucesos en Washington D.C.

A comienzos de enero, la Corte Superior del condado de Los Ángeles falló en contra de Pink en las acusaciones cruzadas con su ex novia -la música y directora de videos, Charlotte Ercoli Coe- por denuncias de acoso y violencia.

Según informó Pitchfork, la orden de restricción solicitada por Pink, fue rechazada por el tribunal y se dictaminó que él debía pagar los gastos legales en los que incurrió su expareja.

Una contienda que -al igual que otras polémicas con foco en Ariel Pink- no fue mencionada por Carlson en su entrevista de 7 minutos. Así como tampoco las controversias por su comportamiento, sus comentarios homofóbicos en los que comparaba el matrimonio gay con la pedofilia y la necrofilia, dudas ante el cambio climático y oposición a las vacunas.

Por otro lado, las declaraciones de Pink en la entrevista con Tucker Carlson distan de sus opiniones sobre Biden en el podcast Wrong Opinion a fines de diciembre de 2020.

Pink describió el 20 de enero -día de la investidura de Biden- como “el día de la guillotina”, y expresó su preocupación por el estado del país si Trump no fuera ratificado como presidente para un segundo mandato. “No veo cómo pueden ir las cosas. Creo que el hecho de que Trump esté en el cargo en este momento es la única razón por la que estamos en funcionamiento... Nunca veremos a otro como él (Trump)”.

Posteriormente, dijo que los demócratas “hicieron trampa” y cuestionó la inteligencia de ellos, diciéndole al presentador del podcast que cualquiera que pueda “todavía ser demócrata en este momento… para mí es como si de repente toda su inteligencia demostrara que es una completa farsa. Toda la inteligencia que tenían, todo su puto genio artístico... era solo una pantalla... Literalmente, todo lo que defienden los demócratas, cada plataforma, es una mierda”.