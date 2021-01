Guía de series, documentales y películas para aguantar un verano bajo techo

Una vida en nuestro planeta (Netflix)

Julio Rojas, director de contenidos del área de TV de Fábula y autor de Caso 63

El icónico David Attenborough revisa su vida y el futuro y pasado de la Tierra en este documental de hora y media. Una producción que el guionista celebra: “Me pareció de una honestidad y perspectiva que sólo los años pueden otorgar para hablar de nuestro planeta moribundo”. También creador de la audio serie de ciencia ficción Caso 63, sugiere revisitar 12 Monos (Netflix). “A estas alturas un clásico de la ciencia ficción que, en un mundo pandémico, tiene una pavorosa vigencia”, plantea. Otras de sus selecciones son La jauría (Amazon) y dos títulos de Netflix: BoJack Horseman y Kit de supervivencia.

Hábitat de la tortuga marina

Blown away (Netflix)

Concepción Cascajosa Virino, académica y autora de La cultura de las series

Autora de libros como De la TV a Hollywood y La cultura de las series, la académica española se inclina por este título de diez episodios al momento de escoger un programa. “Un concurso adictivo con una premisa de una singularidad extrema: sopladores de vidrio que compiten por crear la mejor escultura”, dice sobre la serie que estrena su segundo ciclo el próximo viernes. También se inclina por la docuserie No te metas con los gatos: Un asesino en internet (Netflix), el fenómeno de HBO I may destroy you y la cinta Viaje al cuarto de una madre (2018), de Celia Rico, “una película intimista pero poderosa sobre una madre que se enfrenta a que su hija abandone el hogar”.

Dogman (iTunes)

Jorge Riquelme Serrano, director y guionista de Algunas bestias

El italiano Matteo Garrone viene de estrenar su particular relectura de Pinocho con Roberto Benigni a la cabeza, pero el cineasta chileno se detiene en su anterior filme, sobre las desgracias del dueño de una peluquería canina en las afueras de Roma. “Una cinta potente, con actuaciones notables, una historia sencilla y muy bien narrada. Su protagonista carga de humanidad la historia”, plantea, junto con mencionar El reemplazante (Netflix), La cordillera de los sueños (Ondamedia), de Patricio Guzmán, y Street food: Asia (Netflix). También rescata un estreno de 2019: la serie colombiana Frontera verde (Netflix), que “plantea las problemáticas de la depredación del Amazonas utilizando elementos mágicos”.

Las crónicas del taco (Netflix)

Daniela Lagos, crítica de series de La Tercera

Con 13 capítulos disponibles en la plataforma, la serie es uno de los puntales de la gama de producciones gastronómicas del streaming. Cuál es la mejor preparación tras una noche alcoholizada o cómo se hace el taco de guisado, son parte de las respuestas que brinda este título. En una vereda opuesta, la crítica de series de La Tercera sugiere la comedia romántica Mientras dormías, con Sandra Bullock y Bill Pullman, parte de la oferta de Disney+ que escapa lo estrictamente familiar. También recomienda la docuserie I’ll be gone in the dark (HBO GO), y dos imprescindibles que se pueden ver en Netflix: Breaking bad y El reemplazante.

I know this much is true (HBO GO)

Julio Jorquera, director de Dignidad y Mary & Mike

Mark Ruffalo encarna a dos hermanos gemelos idénticos en este crudo drama dividido en seis capítulos, que fascinó pero también irritó el año pasado. Para el director de Dignidad, “la actuación de Mark Ruffalo es memorable, se agradece mucho no tener un policía de protagonista en la trama”. También elige la carta chilena para la próxima edición de los Oscar, El agente topo (Cining), y dos títulos que no pierden vigencia: Una mujer bajo la influencia (Filmin), de John Casavettes, y Machuca, de Andrés Wood. “Es un reflejo de Chile que perdura, es su forma y en el fondo es una película que no envejece”, opina.

En pocas palabras (Netflix)

Pablo Paredes, guionista de El reemplazante y Matar a Pinochet

La mente humana, el coronavirus, el sexo, el voto. La producción de Netflix puede abarcar prácticamente cualquier tema, pero la ley es hacerlo de manera completa, sencilla y en no más de media hora. “Es como alguien recomendándote un libro de forma muy apasionada. El capítulo de los sueños está increíble”, afirma el guionista de El reemplazante. En su selección también figuran la serie The man in the high castle (Amazon), el documental El Negro (Punto Play), la película El cristo ciego (Netflix) y la cinta irlandesa de animación Wolfwalkers (Apple TV+). “Realmente una hermosura. Y bueno, sincerémoslo, mi hermano trabajó ahí”.

Visages villages (Qubit)

Antonella Estévez, directora y cofundadora de Femcine

El penúltimo filme de Agnès Varda –realizado junto al artista JR– es una de las elecciones de la directora de Femcine. “Una road movie documental encantadora y conmovedora en que estos dos brillantes creadores nos invitan a reflexionar sobre los vínculos y el arte”, sostiene. La miniserie Alias Grace (Netflix), basada en la novela de Margaret Atwood; la película chilena Lina de Lima (Ondamedia) y En pocas palabras (Netflix) también se cuelan en su listado. De YouTube sugiere el documental The mask you live in, “un muy buen documental para entender cuáles son los mandatos culturales que se les imponen a los niños varones y que explican la violencia social en que habitamos”.

Becoming you: Del nacimiento a la infancia (Apple TV+)

Rodrigo Munizaga, crítico de televisión de La Tercera y Culto

Parte de la producción original de la plataforma de Apple, la serie explora en seis capítulos la infancia desde el nacimiento hasta los cinco años. “Tiene un tono dulce que atrapa y la narración corre por cuenta de la gran Olivia Colman. Muy disfrutable para quienes vayan a ser padres o que hayan tenido hace poco un hijo”, apunta. Otra destacado es la serie The americans, que Amazon Prime Video agregó recientemente a su catálogo. “Está al nivel de Mad men, Los Soprano, Breaking bad y sí, han escuchado hablar de ella. Pero ya no hay excusas: este verano es el momento para ponerse al día”, afirma. También cita la película chilena Perro bomba (Onda media), con “una gran actuación de Steevens Benjamin”, y dos títulos de Amazon que corren con posibilidades en los Oscar: el drama Sound of metal y el documental Time.

Mala junta (Ondamedia/Amazon)

Gaspar Antillo, director y guionista de Nadie sabe que estoy aquí

La ópera prima de la cineasta Claudia Huaiquimilla sigue generando admiración más de cuatro años después de su estreno, como una bella y urgente inmersión en el conflicto en territorio mapuche. El director y coguionista de la primera película chilena para el streaming (Nadie sabe que estoy aquí, Netflix) también apuesta por el documental de 2001 de la dupla Bettina Perut e Iván Osnovikoff, Un hombre aparte (Ondamedia); por la serie I know this much is true (HBO GO), y por el segundo largometraje de Jeremy Saulnier, Blue ruin, un thriller de venganza que en 2013 brilló en Cannes y el circuito independiente.