Paramount Plus: nuevo servicio de streaming será lanzado en EEUU y Latinoamérica en marzo

ViacomCBS ya fijó una fecha para el lanzamiento de su plataforma de streaming: desde el 4 de marzo, Paramount Plus estará disponible en Estados Unidos y Latinoamérica.

Descrito por Variety como “el esfuerzo de la compañía para unirse a la revolución de transmisión directa al consumidor junto con sus rivales más grandes”, la plataforma hará una suerte de cambio de marca desde CBS All Access, que fue lanzada en 2014.

El servicio digital que combina transmisión en vivo de la programación, incluyendo los partidos de la NFL y producciones originales; tendrá un relanzamiento como Paramount Plus, pero incorporando contenido de otras marcas de ViacomCBS: Nickelodeon, MTV, BET y Comedy Central, para tener más de 30.000 títulos.

Según reporta Variety, CBS All Access actualmente tiene entre 8 y 9 millones de suscriptores, cifra que se proyecta en aumento tras su transformación a Paramount Plus.

La presentación oficial ante los inversores será el 24 de febrero, instancia en la que se detallará la estrategia de transmisión y los resultados financieros.

Sin las cifras de grandes de la industria como Netflix y Disney, ViacomCBS ha tenido dificultades para inspirar confianza en Wall Street, pero tras el anuncio de Paramount Plus, la compañía aumentó la valorización de sus acciones en un 80% los últimos seis meses.

Otro de los factores mencionados por Variety, son los acuerdos de distribución de ViacomCBS con YouTube TV y Hulu.

Paramount Plus debutará en los países nórdicos el 25 de marzo y en Australia a mediados de año. La versión canadiense de CBS All Access cambiará su nombre a Paramount Plus el 4 de marzo, pero el catálogo ampliado estará disponible en el transcurso del año.