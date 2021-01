Mi lista: Eleonora Aldea, diseñadora

Eleonora Aldea

Una serie o película

—Voy a escribir medio párrafo de una opción y medio párrafo de otra opción porque no puedo elegir. La serie es I May Destroy You, de HBO, que trata sobre una escritora millennial británica, Arabella, que intenta lidiar con haber sido violada. Micaela Cole escribe, produce, dirige y protagoniza esta serie increíble que en capítulos de 30 minutos nos muestra a la heroína y su círculo cercano sobreviviendo al sexo, las drogas, los riesgos y los traumas de una manera en la que Girls nunca pudo.

“Y la película es Pieces of a Woman, de Netflix, que cuenta la historia de una mujer que tiene problemas durante un parto natural (que podemos ver en un plano largo y sin cortes que genera tanta empatía que casi empiezas a jadear con ella, con Martha, interpretada hermosamente por Vanessa Kirby) y su bebé muere. Las dos son buenísimas y conmovedoras representaciones de mujeres tratando de recuperarse del peor momento de sus vidas”.

Un libro

—Hace poco vi a alguien decir en redes sociales que estaba leyendo El Daño de Andrea Maturana y justo el otro día fui a la casa de mi mamá y lo encontré ahí en la repisa donde están todos los libros con los que crecí. Se lo pedí prestado y no he podido parar de leerlo y quiero subrayarlo entero. Se trata sobre dos amigas que están mochileando en el norte, en el desierto específicamente, porque tienen penas enormes que se cuentan y se comparten y se ayudan a superar. No quiero contar mucho sobre la trama porque de verdad siento que todas deberían leerlo, es una lástima que sea la única novela de Andrea Maturana. Aunque eso haga que me guste más.

Eleonora Aldea

Un podcast

—El podcast This is actually happening que cuenta, en inglés, historias en primera persona de gente que ha sufrido eventos impactantes (robos, abuso, enfermedades, accidentes, de todo) y te lo cuentan. Lo que más me gusta son las personas y sus historias y aparte sirve mucho para poner en perspectiva las cosas. De repente una está toda cagá de onda por algo súper poco importante y escucho un capítulo de alguien que cuenta que su mamá murió en navidad, por ejemplo, y es como “ya po para tu tontera, hay weás peores en el mundo”.

Un disco

—Siento que no podría recomendar otro disco que no fuera What ‘s your pleasure de Jessie Ware. El mejor disco del año pasado, el disco que me salvó la vida el 2020 y que me permitió bailar y reír en momentos de plena y pura oscuridad. Es sexy, es elegante, las letras son provocadoras sin ser grotescas, es sutil pero potente, no tengo suficientes halagos para esta mujer y lo que hace con su voz. Mi canción favorita es “Remember Where You Are”, la última del disco, aunque honestamente es de esos pocos discos en los que no dan ganas de adelantar ninguna canción así que escúchenlo entero para llegar a ella.

Eleonora Aldea

Mira más obras de Eleonora Aldea en su blog, aldeapardo.com