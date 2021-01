Del New Yorker a Time: las portadas que despiden a Donald Trump

El 20 de enero de 2017, Estados Unidos y el mundo presenciaron la ceremonia de investidura que traspasó la presidencia de Estados Unidos de Barack Obama a Donald Trump.

El hombre conocido como magnate y rostro de televisión por su show The Apprentice, triunfó en las elecciones que lo enfrentaron a la demócrata Hillary Clinton.

Cuatro años después, se dio un giro: el Partido Demócrata triunfó con Joe Biden postulando a la presidencia y Kamala Harris en la vicepresidencia, sacando del poder a la dupla Donald Trump-Mike Pence.

A diferencia de las ceremonias históricas de investidura, Trump no participó de la instancia de juramento oficial del recién nombrado presidente, lo que no fue impedimento para dar curso a la instancia solemne.

La poeta de 22 años, Amanda Gorman, leyó su composición “The hill we climb”, Lady Gaga interpretó el himno de Estados Unidos, Jennifer López cantó “This land is your land”, y tanto Biden como Harris realizaron sus juramentos para asumir como presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Las celebraciones continuaron durante el día tanto con shows virtuales como transmisiones desde Washington D.C.

Artistas como Katy Perry, Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Legend y New Radicals, tomaron un micrófono y pusieron la cuota musical del festejo acompañado de un espectáculo pirotécnico.

A un día del cambio de mando en Estados Unidos, los medios de comunicación estadounidenses e internacionales cubrieron la transición presidencial alternando entre despedidas a Trump y bienvenidas a Biden.

A continuación seleccionamos algunas de las portadas de Estados Unidos y otros países: