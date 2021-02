Five Years: el nuevo videoclip de Duran Duran en honor a David Bowie

El pasado 9 de enero, Duran Duran participó de A Bowie Celebration: Just For One Day!, un concierto virtual en honor a lo hubiese sido el cumpleaños de David Bowie.

El show, parte del programa de Mike Garson, vio debutar un tema de los británicos: “Five Years”. Una canción que, según los mismos compositores, refleja el espíritu y estilo de cantautor fallecido el 2016.

“La visión apocalíptica de David Bowie en la canción ‘Five Years’ fue escrita hace casi medio siglo, pero hoy parece cada vez más conmovedora. Aunque han pasado cinco años desde que David dejó el planeta Tierra, su enorme catálogo de canciones sigue siendo tan significativo e inspirador como siempre lo ha sido. El sincero espectáculo de celebración de Mike Garson fue un testimonio de la amplitud de la influencia que David tuvo en otros músicos. También fue una muestra del profundo afecto y gratitud por lo que nos dio a todos nosotros”, dijo el miembro fundador y tecladista, Nick Rhodes.

“Cuando Mike Garson preguntó si consideraríamos participar en su programa colaborando en una canción de Bowie con él, la que me vino a la mente instantáneamente fue ‘Five Years’. Ese mismo día recibimos la noticia de que Mike había pedido específicamente que hiciéramos ‘Five Years’ ... A veces las cosas simplemente se sienten bien... Nadie en la banda cuestionó la elección, todos la abrazamos y canalizamos la emoción y la alegría que traía la canción para nosotros cuando la escuchamos de niños abriendo espectacularmente el álbum de Ziggy Stardust”, añadió el músico.

El videoclip fue dirigido por Gavin Elder, quien supervisó la filmación de cada miembro de la banda de forma remota tanto en Londres como en Los Ángeles; e incorporó el trabajo del artista experimental Teek Mach, conocido por capturar el toque humano en forma virtual y espacios digitales.

Más de Duran Duran

Este homenaje el Duque Blanco no es lo único que la banda británica se trae entre manos.

Tanto SiriusXM como Pandora, anunciaron el lanzamiento de dos programas que profundizan en la música, la carrera y la influencia de los hombres de “Hungry like the wolf”.

En Pandora el programa se llamará Duran 40, el que presentará los mayores éxitos de la banda y los favoritos de los fanáticos. Todos reunidos en un nuevo formato, fusionando música y conversaciones.

La colección cuenta con los cuatro miembros de la banda junto a invitados especiales que darán comentarios sobre la creación e inspiración detrás de la música. Mark Ronson y Nile Rodgers, por ejemplo, compartiendo recuerdos e historias personales sobre el trabajo de Duran Duran.

El programa será presentado por Claudia Winkleman de BBC; y está disponible exclusivamente a través de Pandora desde el 28 de enero.

Además, Simon Le Bon presenta ¡WHOOOSH!, un programa de música semanal en SiriusXM, en el que conversa y reproduce algunos de sus discos favoritos, incluyendo nuevos descubrimientos. El show debutó en 2020 a través de la web de Duran Duran, y este 2021 se traslada a SiriusXM.

“Todo comenzó como un bloqueo. Me di cuenta de que la única música que estaba escuchando era en lo que estaba trabajando, y las cosas que me llevaron a formar parte de una banda en primer lugar. Así que encendí mis oídos y me fui de viaje por un agujero sonoro. ¡Qué revelación! Hay tanto talento nuevo, tanta música por ahí. Y así nace un programa de radio. ¡WHOOOSH! es el sonido de tu mente expandiéndose para asumir una nueva idea”, dijo el líder de la banda británica.