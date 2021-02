CODA: el aclamado drama independiente que triunfó en Sundance y salta a Apple TV

Ni el encierro ni la nueva modalidad virtual adoptada por Sundance en la edición de este año fueron impedimentos para que grandes cintas se lucieran en uno de los festivales de cine más famosos del mundo. Y uno de esos estrenos que más resuenan por estos días es “CODA”, metraje que se llevó todos los aplausos telemáticos durante el evento. Y no solo eso.

La película obtuvo cuatro galardones de la competencia en la ceremonia de premiación vía streaming del martes por la noche, entre los que se cuentan el gran premio del jurado, el premio del público y el premio al elenco. Sumándose al éxito que también obtuvo el documental “Summer of soul” en la misma instancia. Claro que en otra categoría.

CODA es la abreviación en inglés para “child of deaf adults”, término que se puede traducir como “hijo oyente de padres sordos” y a eso se reduce en parte la trama de la cinta, a una contradicción y disyuntiva de una hija adolescente de 17 años interpretada por Emilia Jones, quien es la única que puede oír en una familia de pescadores. Así, con esa responsabilidad de intérprete y enlace de sus seres queridos con el resto del mundo, se topa con la música. Un arte que la cautiva a tal punto que abandonar a su padres se vuelve un temor real. Más cuando el negocio en los mares tambalea.

“Apenas leí el guión noté que la forma en que Sian represó a esta familia fue hermosa. Como Ruby era su interprete tuve que aprender lenguaje de señas, cómo trabajar en un bote de pesca o cómo destripar pescados. Nunca había tomado lecciones de canto y sabía que este proyecto requería saber muchas habilidades. Eso me atrajo”, detalló la protagonista del drama a Deadline.

A Jones se suman en el elenco figuras como el actor mexicano Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Daniel Durant y Marlee Matlin.

Foto: Sundance Institute

“La película en realidad es sobre ese momento en la vida cuando tienes que separarte de la gente que amas y descubrir quién eres realmente, más allá de la identidad de tu infancia”, comentó la realizadora detrás de la cinta, Sian Heder, durante la presentación de esta en el festival.

Un largometraje que que no sólo se destacó por su trama o por particularidades como el hecho de que parte del elenco efectivamente era sordo. También por su precio de venta: Apple la compró por 25 millones de dólares, un récord monetario que antes lo tenía “Palm spring” vendida en más de US$ 17 millones.

De esa manera la empresa superó a otros grandes del streaming que pujaron por ella en la instancia comercial de Sundance, y se quedó con los derechos de distribución para exhibirla en su plataforma digital, Apple TV+.

Un drama de corte independiente que funciona como un remake de una película francesa de 2014 “La familia Bélier” y que llevaba varios años como un idea que circulaba por la industria hasta que se llevó a cabo. Así pasó a formar parte de la selección oficial de 2021 e hizo que la realizadora a cargo obtuviera el premio a la dirección en la competencia dramática estadounidense.

“Espero que esto haya abierto la puerta para que se entienda que el público quiere ver este tipo de historias”, señaló Heder durante la el evento. “Que signifique que más historias se centren en personajes sordos y con discapacidad, que se pongan al frente”, agregó quien también tuvo que aprender lenguaje de señas para comunicarse con sus actores.

Foto: Sundance Institute

Antes de este incipiente éxito de principios de año, la realizadora había debutado en la dirección de largometrajes en “Tallulah” (2016) un drama de Netflix con Elliot Page como protagonista. A esa experiencia se suman un par de trabajos en televisión como escritora y directora en “Orange is the new black” o “Little america”.

¿Por qué es una cinta tan cautivante? La crítica especializada la ha tildado de un drama potente y conmovedor, aunque similar a otros producciones de historias de adolescentes.

Screen Daily se encarga de mencionar que “a menudo es bastante conmovedora y divertida, aunque a veces Heder sucumbe a las artimañas y la teatralidad que agrada a la audiencia. Pero uno no puede culpar su evidente afecto por estos personajes desordenados y atractivos”.

Por su parte, Variety en su reseña destacó la historia y a su directora. “Quien surgió como escritora y editora en ‘Orange is the new black’ dirigió solo un largometraje pero tiene el don: la esencia sagrada de cómo dar forma y crear una trama que gira, burbujea y fluye. Hay toques atrevidos y hay escenas que te conmoverán hasta la médula”.

Aunque no todo son elogios. The Guardian se muestra un poco más crítico al reseñarla como “un brebaje en su mayoría agradable, pero demasiado formulado. En última instancia es bastante calculado para asegurar la respuesta emocional que tanto desea para el gran final”.

Ahora, queda pendiente la fecha de estreno en el servicio de streaming.