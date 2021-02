Mank, Borat, Emma o Gambito de Dama: una guía para ver las series y películas nominadas a los Globos de Oro

Jornada de fiesta para el cine y la TV: este miércoles se dio a conocer la lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2021.

La premiación, por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, seleccionó -como todos los años- lo más destacado tanto en cine como en TV, lo que adquirió un tinte especial tras la incertidumbre propia de la temporada pasada.

En el año en que ver series y películas fue una de las tantas formas de pasar las horas en confinamiento -quizás la mayor ante la desaparición momentánea de los espectáculos masivos- , Mank fue la cinta que predominó en las nominaciones.

La producción de Netflix dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman, se centra en Herman Mankiewicz, el guionista de la renombrada Ciudadano Kane de Orson Welles.

En cuanto a series, la dominante fue The Crown, una de las joyas de Netflix desde que debutó en 2016. En su cuarta temporada, introdujo en la historia de la familia real británica a Diana Spencer -interpretada por la novata Emma Corrin-, y a Margaret Thatcher encarnada por la destacada Gillian Anderson.

The Crown

La compañía de la gran N también fue reconocida por Gambito de Dama, la serie dirigida por Scott Frank y protagonizada por la argentina-británica Anya Taylor Joy. La actriz de 24 años personificó a Beth Harmon a partir de la novela de Walter Tevis, y está nominada también por su rol en la cinta Emma, basada en la novela homónima de Jane Austen.

Entre los actores, Sacha Baron Cohen fue nominado por dos papeles muy diferentes. En la categoría Drama, fue reconocido por su papel en el The Trial of the Chicago 7, una cinta de Aaron Sorkin; y en comedia destacó por Borat Subsequent Moviefilm.

The Trial of the Chicago 7

Si bien varias de las series y películas aún no están disponibles en Latinoamérica, gran parte del listado general son parte del catálogo de servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO GO, Apple TV+, Disney+ y Starz.

Netflix

Netflix no solo predomina en las nominaciones, también en la cantidad de producciones disponibles en la región. La líder en el apartado cine, Mank, y la faceta un tanto más “seria” de Baron Cohen en El juicio de los 7 de Chicago, debutaron en 2020.

Mismo caso para Hillbilly Elegy con Glenn Close y Amy Adams, y The Midnight Sky, protagonizada y dirigida por George Clooney.

Ma Rainey's Black Bottom

Entre los estrenos más recientes, cabe mencionar Ma Rainey’s Black Bottom, cinta póstuma del fallecido actor Chadwick Boseman, y Pieces of a Woman, una desgarradora historia sobre maternidad protagonizada por Vanessa Kirby.

Entre las cintas animadas, Netflix ofrece Over the Moon y Wolfwalkers.

Películas

Mank

Trial of the Chicago 7

The Midnight Sky

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Pieces of a woman

Over the moon

Wolfwalkers

También es la plataforma con mayor disponibilidad de series nominadas, como la elogiada The Crown con su cuarta temporada, Ozark con su tercer ciclo, y la ficción protagonizada por Sarah Paulson, Ratched.

The Queen's Gambit

En las comedias, sorprendieron con la mención de Emily in Paris -estelarizada por Lily Collins-, y en miniseries fueron reconocidas las historias de The Queen’s Gambit y Unorthodox.

Series

The Crown

Ozark

Ratched

Better Call Saul

Emily in Paris

The Queen’s Gambit

Unorthodox

Amazon Prime

El streaming de la mega compañía de Jeff Bezos cuenta con tres filmes nominados, los que van del drama a la comedia con Sound of Metal -la historia de un baterista que queda sordo, interpretada por Riz Ahmed-; One Night in Miami -dirigida por Regina King, relatando la reunión ficticia de Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke-; y la secuela de Borat, protagonizada por Sacha Baron Cohen en los tiempos de Donald Trump.

Sound of Metal

Películas

Sound of metal

Borat 2

One night in Miami

Amazon Prime tuvo solo una serie nominada: Hunters. La producción protagonizada por Al Pacino, relata la historia de un grupo de cazadores de nazis en el Nueva York de los años 70.

Hunters

Series

Hunters

HBO GO

Anya Taylor-Joy protagoniza la versión 2020 de Emma, la novela cómica de Jane Austen publicada en 1815. Es la única cinta nominada disponible en la plataforma de HBO GO.

Emma

Películas

Emma

En lo que respecta series tiene más que ofrecer. Lovecraft country, basada en la novela de 2016 de Matt Ruff, oscila entre el drama, el horror y la fantasía en los años 50. Otra historia de época es Perry Mason, sobre un investigador privado en tiempos de la Gran Depresión.

Lovecraft Country

Dos dramas más modernos son The Undoing, protagonizada por Hugh Grant y Nicole Kidman, y I Know This Much Is True, un drama psicológico en el que Mark Ruffalo interpreta a dos hermanos gemelos.

Series

Lovecraft country

Perry Mason

The Undoing

I Know This Much Is True

Disney+

La plataforma que aterrizó en Chile en noviembre de 2020, tiene para ofrecer el musical Hamilton de Lin-Manuel Miranda, adaptado recientemente de las tablas a la pantalla chica. También cuenta con los filmes animados Onward -con las voces de Chris Pratt y Tom Holland-, y la estrenada en diciembre Soul, de Pixar.

Onward

Películas

Hamilton

Onward

Soul

The Mandalorian, protagonizada por el chileno Pedro Pascal, cuenta una nueva historia de Star Wars. El cazarrecompensas, que hace lo necesario por sobrevivir en el periodo post caída del Imperio y previo a la formación de la Primera Orden, se encuentra con una poderosa criatura, con la que forma un fuerte vínculo que protegerá como sea.

The Mandalorian

Series

The Mandalorian

Starz

El servicio de Starzplay ofrece la serie de época The Great, protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hault como los monarcas rusos de mediados del 1700. Una comedia satírica de 10 episodios.

The Great

Por otro lado, Normal People -basada en el libro homónimo de Sally Rooney-, sigue la historia de amor y desamor de dos jóvenes irlandeses en su transición de la adolescencia a la adultez.

Series

The Great

Normal People

Apple TV+

El catálogo de la manzanita fue nominada por su comedia Ted Lasso, serie protagonizada por Jason Sudeikis. Lasso es un entrenador de fútbol americano universitario que es contratado para entrenar un equipo de fútbol que juega en la English Premier League. Una oferta que Lasso acepta sin experiencia -o conocimiento mínimo- de fútbol.

Ted Lasso

Series