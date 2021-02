El entretiempo de The Weeknd: mira el show completo del Super Bowl 2021

The Weeknd, el artista canadiense que cosecha éxitos con su álbum de 2020 After Hours, fue el encargado de traer el pop y R&B al interludio del Super Bowl.

El mega evento deportivo que enfrentó a los Tampa Bay Buccaneers con los Kansas City Chiefs, convocó -como cada año- a millones de espectadores alrededor del mundo, pero -sobre todo- en Estados Unidos.

Tras el show que Shakira y Jennifer López dieron en 2020, que convocó a más de 100 millones de espectadores, el hombre de “Can’t feel my face” tenía una vara alta que superar.

Si bien The Weeknd tuvo la canción más escuchada del último año, su exclusión de las nominaciones a los Grammy fue foco de polémica. Un tema que el artista aseguró haber dejado atrás, para enfocarse al 100% en su presentación en el Super Bowl.

El partido comenzó a las 20.30 horas, y tras casi dos horas, llegó el tan esperado intermedio protagonizado por The Weeknd. La primera canción fue “Starboy”, seguida por “The Hills”.

Luego interpretó su mega hit “Can’t feel my face” de The beauty behind the madness, para seguir con “I feel it coming”, una colaboración con Daft Punk.

La siguiente canción fue “Save your tears” de su más reciente disco, After Hours, para luego seguir con “Earned it” de la cinta Cincuenta sombras de Grey.

El gran cierre fue con su hit de 2020 “Blinding lights”, performance que desató un ejército de hombres vendados con chaquetas rojas.

Los otros grandes artistas de la jornada

La música comenzó con H.E.R., quien cantó “America the beautiful”.

Posteriormente, Jazmine Sullivan y Eric Church, quienes interpretaron el himno estadounidense en la previa de la gran final.

A continuación, Amanda Gorman, la poeta de 22 años que fue parte de la investidura de Joe Biden, declamó su composición “Chorus of the Captains”.

Cabe destacar que en la previa del Super Bowl se presentó Miley Cyrus, quien realizó un cover de “Heart of Glass” de Blondie, cantó “The Climb”, y “Wrecking ball”, entre otros. Junto a la cantante de 28 años se presentó Billy Idol.