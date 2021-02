El motivo tras los misteriosos vendajes de The Weeknd

The Weeknd no solo es el artista que brilló con su canción “Blinding lights” en plataformas como TikTok, o con su disco After Hours en servicios de streaming como Spotify y Apple Music.

También ha dado que hablar por sus inexistentes nominaciones a los Grammy 2021 -y su posterior reclamo a través de Twitter-, pero sobre todo, por ser el plato principal -y único- del show de medio tiempo en el Super Bowl LV.

En el evento deportivo que enfrentó a los Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers, el canadiense interpretó algunos de sus temas hit como “Can’t feel my face”, “Starboy” y, por supuesto, canciones de su más reciente álbum: “Save your tears” y “Blinding lights”.

Un espectáculo que mostró a Abel Tesfaye a.k.a. The Weeknd con su rostro normal. Algo peculiar considerando que los últimos meses ha mostrado diversas transformaciones estéticas que van de una nariz ensangrentada, a vendajes e inyecciones de bótox.

“Este personaje está teniendo una noche realmente mala, y puedes tener tu propia interpretación de lo que es”, dijo el artista canadiense en conversación con Variety previo al Super Bowl.

“Esa mala noche comienza con demasiados tragos y una pelea, pero luego la historia se vuelve más surrealista, aparentemente involucrando la posesión de un espíritu maligno, decapitación y más”, explicó el cantante.

Y cuando la nariz vendada comenzó a parecer “normal”, The Weeknd apareció con la cara completamente vendada en su performance para los American Music Awards en noviembre, donde cantó “Save Your Tears” e “In your eyes”.

Pero luego debutó su video oficial para “Save your tears” y lo muestra completamente intervenido quirúrgicamente, como si el bótox invadiera su rostro.

“Todo es una progresión y vemos cómo la historia del personaje alcanza niveles elevados de peligro y absurdo a medida que avanza la historia”, dijo Abel a Variety.

“Supongo que se puede pensar que ser atractivo no es importante para mí, pero una narrativa convincente sí lo es”, dijo enfatizando lo relevante que es para él que tanto su música como sus videos, cuenten una historia.