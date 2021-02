“Esta mañana vio la Premier League y escuchó a los Beatles”: el adiós de Louis Clark, figura esencial de ELO

“Pasó muy tranquilamente, rodeado de amor. Esta mañana vio fútbol de la Premier League y escuchó a los Beatles , dos cosas que amaba. Esta tarde le dije que lo amaba, él dijo ‘yo también te amo’, y nos besamos. Se fue cinco minutos después. Amamos a este hombre por siempre y para siempre”.

De esa manera, Gloria, la esposa de Louis Clark, anunció en redes sociales la muerte el pasado 12 de febrero del músico, esencial para comprender la historia y el sonido majestuoso de Electric Light Orchestra, ya que fue parte de sus filas en uno de sus períodos más brillantes y exitosos. De hecho, los registros lo acreditan como director y arreglista de los británicos.

Nacido el 27 de febrero de 1947 en Kempston, Inglaterra, Clark estudió orquestación en el Leeds College of Music. A ELO llegó en los 70, para colaborar en 1974 como director de orquesta para el álbum Eldorado, donde tuvo la misión de conducir un verdadero acorazado de sonido en que los arreglos orquestales le daban un renovador vigor a la sensibilidad Beatle que siempre mostró la agrupación, tal como en Can’t get It out of my head, uno de los hits del disco.

Continuó después en otros títulos del conjunto, incluidos Face the music (1975), A new world record (1976), Out of the blue (1977), Discovery (1979) y la banda sonora de la película Xanadu (1980), grabada por Olivia Newton-John junto a ELO.

Eso sí, su carrera no se limitó sólo a trabajar codo a codo con Jeff Lynne, el cerebro y rostro más visible de ELO. También colaboró con Ozzy Osbourne ( en Diary of a madman, de 1981, y Bark at the Moon, de 1983 ), Asia , Air Supply, America , Roy Orbison , City Boy y Renaissance , entre otros.

Por lo demás, su vínculo con ELO siguió en el nuevo singlo, aunque de una forma bastante distinta. En 2000, junto a otro histórico, el violinista Mik Kaminski, formó el conjunto paralelo The Orchestra, el que se presentaba como una banda de sobrevivientes encargados de rescatar lo mejor del catálogo del proyecto original.

Con esa etiqueta pasaron varias veces por Chile, sobre todo en el circuito de casinos y teatros, aunque en 2005 recalaron en el Festival de Viña del Mar. La última vez de The Orchestra en el país fue en 2017.

Read More: Louis Clark, arreglista y director de ELO, supuestamente muere a los 73 años | https://ultimateclassicrock.com/louis-clark-elo-dies/?utm_source=tsmclip&utm_medium=referral