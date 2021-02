La nueva ola del trap nacional: Santiago no es Chile y Viña no es la meta

“Seremos más que sólo un fenómeno musical, aunque algunos vean el trap como algo ridículo”, comentó Polimá Westcoast a Culto en 2018. Casi tres años después, el género musical es uno de los más escuchados en el país, según listados de Spotify. Esto abrió las puertas para que nuevos artistas emergentes se ganaran un lugar dentro de la escena nacional, que cada vez demuestra un alcance mayor de público, tanto nacional como internacional.

Cuatro voces del underground local son las que representan a esta nueva generación de trappers, con una propuesta y un sonido diferente entre sí, pero que comparten objetivos y tienen consciencia de que la unión es fundamental para el futuro de la industria.

En resumen, son quienes están llamados a renovar la escena del trap chileno, un circuito ya consolidado dentro de lo popular y lo creativo con figuras tan diversas como Princesa Alba, Gianluca, Pablo ChillE o Ceaese.

Killua97:” El talento es algo que se nutre y las manos son algo que se comparte. Ese es el pensamiento que tiene mi generación”

Cristián Iturra tiene 23 años. Nacido y criado en La Pintana, comenzó su carrera como artista hace un par de años, pero se dedica a la música desde pequeño.

“Veía cantar a mi mamá mientras ella hacía aseo y me incentivó siempre a que lo hiciera. Después entré al coro de una iglesia y estuve hasta los 10 años en eso. A los doce conocí el rap, grabé mi primera canción y con el tiempo, junto a unos compañeros, creamos una banda de post punk. Después conocí el trap y me perfeccioné en lo que soy ahora, con estilos súper variados”.

Actualmente, se encuentra preparando su primer álbum de estudio, con colaboraciones de primer nivel y una producción muy llamativa. “Tengo varios featuring listos. Uno con Ceaese, otro con Baby J, también Kid Poison. En cuanto a producción, Tom P, productor de Manuel García, me está ayudando con unos tracks” asegura. A pesar de que la pandemia no ha afectado demasiado en el proceso creativo, comenta que tiene muchas ganas de presentarse en vivo y “reventar” un evento.

Con sus primeros proyectos llamó la atención del público capitalino, pero tras el lanzamiento de su álbum “Lovesongs EP” estalló el reconocimiento en todo el país, especialmente con In The Air, su canción más escuchada, con 1.200.000 reproducciones en Spotify.

-Cuando el trap empezó a crecer en Chile existía bastante unión entre los artistas ¿Sientes ese apoyo con los nuevos colegas?

Veo esa unión e incluso más. A pesar de que la escena está un poco resquebrajada, por gente que antes eran grupos y que se han separado. Si bien, los que están arriba le han dado la mano a algunos de los que estamos subiendo, para nosotros también está esa intención de apoyar a los que quieran crecer. El talento es algo que se nutre y las manos son algo que se comparte. Ese es el pensamiento que tiene mi generación, a diferencia de la anterior.

-Con el paso del tiempo la utilización de instrumentos en géneros como el rap ha disminuido a medida que aumenta el uso de sintetizadores ¿Es esto algo negativo?

Al contrario, creo que es positivo porque ahora hacer música está a la mano de cualquier persona. Cualquiera que crea que tiene talento puede demostrar a través de su computador y su imaginación lo que quiere expresar. Yo aprendí, por ejemplo, viendo videos en YouTube, preguntando a amigos míos, a gente más profesional también.

Vlntna B: “Hay muchas mujeres dentro de la escena y apoderarnos de estos espacios hace que se reduzca el sesgo”

Valentina León tiene 20 años y es de Antofagasta. Comenzó el 2019 en la música, lanzando Cicatrices, una colaboración con el colectivo nortino N.AS.A. Luego de un tiempo se unió a RHO Music, el primer sello musical de la Segunda región enfocado en ritmos como el trap y el reggaetón. Es aquí donde empezaron a subir los números. Junto a los productores del sello, Rest y Kanebts, lanzaron canciones como Solo Llama y De Otra Órbita, aunque el himno que destaca entre el repertorio de la cantante es Chanel, que a la fecha cuenta con más de 130.000 reproducciones en Spotify.

Respecto a sus inicios en el género, comenta a Culto que “cuando yo entré era un mundo tomado por hombres y muchos de la vieja escuela siempre iban a los mismos festivales y eventos, por lo que no había muchas caras nuevas”, añadiendo que “ahora, producto de la pandemia, siento que mucha gente se atrevió a lanzar música y se ve gente nueva, muchas mujeres haciendo música y mucha unión también entre esas mujeres”.

Entre sus objetivos a corto plazo, asegura que se encuentran “poder viajar a Santiago, lograr esas conexiones, realizar videoclips, contenido y también me gustaría sacar mi primer EP”. Este último pretende lanzarlo durante el año, aunque informa que no puede entregar información sobre la cantidad de canciones o la participación de algún otro artista.

-¿Es más complejo desarrollarse como artista siendo de región?

Creo que el hype es diferente. En región las cosas son muy distintas. Los recursos, las limitaciones. Todo está más a la mano allá. Entonces es súper positivo que la gente se interese en los artistas de “afuera”. Lo bueno es que acá no hay tanta competencia, entonces uno hace sus cosas más tranquilo, pero es difícil a veces por el hecho de que no tienen los mismos recursos que en Santiago.

-En la actualidad, ¿crees que hay un sesgo hacia las artistas femeninas?

Puede ser. Cuando yo empecé el género era menos diverso, tomado por hombres. Las letras seguían siendo muy machistas. A veces, me ocurrió que me sentía apartada de la escena, por el hecho de ser mujer o por gente que decía que no le importaba la música, si no el hecho de que fuera novedosa una mujer en el género. Actualmente hay muchas mujeres dentro de la escena y creo que apoderarnos de estos espacios hace que se reduzca el sesgo, esa discriminación.

Youngc4real: “En Iquique hay mucho talento, pero la única forma de destacar es ir a la capital”

Desde Iquique, Gonzalo Castellón (24 años) ha destacado en la escena nacional debido a su perseverancia y trabajo desde hace años. A pesar de que se interesó en la música en 2014 y comenzó a crear sus propias canciones en ese entonces, fue recién en 2019 que decidió subir sus proyectos a Youtube y Spotify. “Me hice una pequeña fama, acá en el norte, sobre todo. Ese año lancé mi primer disco y ahí fue cuando empezó a darse todo”.

Outworld es el nombre del EP con qué Youngc4real empezó a llamar la atención entre sus pares iquiqueños y, en general, del público nacional. Su éxito Flow Nike comenzó a tener popularidad en las plataformas musicales y está cerca de superar el millón de reproducciones en Spotify. Además, mediante la difusión de Instagram, la canción llegó a oídos de Young Cister, quien se interesó en una colaboración.

“Easy Kid, que es un amigo y artista también, compartió una foto con la canción de fondo y como ellos se conocen, Young Cister vio eso y empezó a seguirme. Después se contactó conmigo y me preguntó si quería hacerle un remix. Así nació Flow Nike Remix”, asegura YoungC a Culto.

El iquiqueño no deja de trabajar y promete nueva música para el 2021: “A corto plazo estoy terminando un EP de 7 temas que quiero lanzar en marzo. Además, estoy preparando dos videoclips. van a haber featuring, pero no tengo nada seguro, así que no he querido anunciarlo aún”.

-¿Cómo se llama la atención de la capital?

Chile es centralista en todo sentido. Varios artistas vienen a tocar acá y nos ponen el ojo, entonces cuando tenemos un tema bueno, se interesan. Yo creo que la clave es la perseverancia y tratar de hacerse notar lo más posible. Hay mucha competencia y todos queremos lo mismo, así que hay que intentar lograr esas conexiones y llamar la atención. Gracias a dios, después de sacar mi música he conseguido contactos que me han permitido llegar a la capital a grabar en estudios buenos, a conocer artistas que me han dado la mano. Acá en Iquique hay mucho talento, pero la única forma de destacar y llamar la atención es ir a la capital.

-Páginas de Instagram como Trap2day, Chiletón y North Side se encargan de difundir noticias sobre la escena nacional. ¿Qué rol juegan estos medios de comunicación?

Yo creo que son importantes estas páginas porque dan a conocer el día a día de un artista. Están bien preocupados de difundir tu información. funcionan como un plus, porque hay gente que quizá no te sigue, pero los sigue a ellos, entonces se encargan de completar la misión en cuanto a eso. Cuando saqué mi primer EP, a muchas páginas les gustó y eso ayudó mucho también. De hecho, la página North Side hizo una premiación y ellos me eligieron la canción del año con Flow Nike. Eso es super importante, sobre todo ahora en cuarentena que no hay eventos en vivo. Durante este año ellos fueron un gran aporte en mi carrera.

Chezkv Liz: “La discriminación hacia el trap tiene más que ver con lo que se muestra en la tele”

Laura Ortiz tiene 18 años y es oriunda de Conchalí. La música comenzó como una terapia tras la muerte de su abuela. Escribía letras para desahogarse y con el tiempo esto se convirtió en una tarea recurrente, en la que utilizaba el papel y el lápiz ante cualquier vivencia que quisiera anotar.

Nunca mostró estas letras ni las publicó, pero después de un tiempo esta rutina la llevó a interesarse por el freestyle. Participó en un torneo organizado por la página Chiletón y a pesar de haber perdido en primera ronda, muchos productores se interesaron en trabajar con ella.

Su trabajo ha ganado cada vez más público, en gran parte por su talento sobre las pistas, pero también por su colectivo Caragang: “Es un movimiento que me representa a mí y a la gente que me sigue. Cuando grabé el videoclip de mi canción Protools yo creí que necesitaba incorporar a más mujeres y como acá en Conchalí hay bastante arte callejero, conocí a unas chicas a través de un amigo. Como las vi motivadas a surgir les dije que trabajaran conmigo y así nació todo”.

Entre sus metas a corto plazo se encuentran Lollapalooza y el escenario del Movistar Arena. Esto lo planea conseguir con trabajo sin descansos y adelantó que se encuentra preparando un EP de siete canciones, para demostrar quién es Chezkv Liz.

-¿Quién es Chezkv Liz?

Chezkv Liz es una cabra que viene de la población. No es sumisa, pero si te puede demostrar su lado delicado. Es una persona que quiere demostrar superación y representar a todas esas mujeres que se han paqueado.

-¿Por qué crees que hay una discriminación a este estilo de música?

Yo creo que esto nace porque el trap, obviamente, se trata de la vida delictual y precaria que se vive en las poblaciones. El contenido no se puede cambiar, porque si no dejaría de ser trap y pasaría a ser R&B. La discriminación que existe en este género yo creo que tiene más que ver con lo que se muestra en la tele, porque de repente muestran traficantes y siento que esas personas que aparecen ensucian más el género que las canciones que puedan ser explícitas. No por culpa de algunas personas que lavan su dinero con lo que nosotros si llamamos trabajo se tiene que manchar el género. No todos somos traficantes o delincuentes. no todos tenemos las mismas metas que ellos.

-Durante los años del trap en Chile ningún artista ha mencionado Viña del Mar como una meta. ¿Lo es para ti?

Son varios los que piensan así de Viña. Es un chacoteo. 20 o 30 años antes era el Monstruo el que realmente decidía sobre los premios, pero ahora regalan todo porque sí. Entonces, ir a un lugar en donde no están tomando en serio tu trabajo es muy fome. Sigue siendo un piso importante para cualquier artista, pero no lo considero una meta.