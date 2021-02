De Starboy a Giorgio Moroder: las mejores colaboraciones de Daft Punk

Es una noticia triste para los fanáticos de Daft Punk. El dúo francés conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter anunció su separación tras 28 años de carrera.

Con un enigmático video que los muestra caminando por un desierto hasta culminar en una explosión, el conjunto dio a conocer el mundo que no seguirán haciendo música.

Con cuatro álbumes de estudio -y la banda sonora de la cinta Tron: Legacy-, Daft Punk destacó a lo largo de su carrera por sus composiciones en estilo House.

Su disco debut, Homework, brilló con temas como “Da Funk” y “Around the world”. Un éxito que continuaron con Discovery, con las populares “One more time” y “Harder, Better, Faster, Stronger”.

Pero no solo impulsaron su carrera a punta de éxitos propios. Durante los años 2000, colaboraron con diversos artistas, combinando el French House y Synthpop con otros géneros como rock, pop e incluso hip-hop.

Algunos de los músicos que se aventuraron a trabajar con la dupla parisina fueron los estadounidenses Nile Rodgers y Pharrell Williams, el italiano Giorgio Moroder y el canadiense The Weeknd.

“Get Lucky” - feat. Pharrell Williams y Nile Rodgers

Fue lanzada en 2013 como primer sencillo del álbum Random Access Memories de Daft Punk. Un tema que además de contar con la voz de Pharrell Williams, tuvo en sus filas a Nile Rodgers, guitarrista, compositor y arreglista conocido por tocar junto a artistas como Aretha Franklin y Ben E. King. Según explicó Williams, la letra de la canción “no se trataba solo de una conquista sexual, sino también tener la suerte de encontrar la química potencial con alguien”, dijo para el canal Creators. También destaca la colaboración de Daft Punk y Pharrell Williams “Lose yourself to dance” del mismo álbum.

“Instant Crush” - feat. Julian Casablancas

También perteneciente al disco Random Access Memories, surgió mientras Daft Punk trabajaba en la banda sonora de Tron: Legacy. Como férreos admiradores de The Strokes, le hicieron llegar un demo a Julian Casablancas para ver si el neoyorquino estaba interesado en trabajar con ellos, a lo que respondió que sí. Casablancas no solo dio su voz, también hizo la guitarra de la canción.

“Doin’ It Right” - feat. Panda Bear

Noah Lennox de la banda Animal Collective, más conocido como Panda Bear, fue el último en grabar su colaboración para Random Access Memories. Si bien rechazó no una, sino dos solicitudes de Animal Collective para colaborar antes, mantuvieron en mente a Panda Bear para su disco de artistas invitados. Según dijo Lennox sobre el proceso de creación de la canción, los franceses simplemente le dijeron “haz algo bueno”, por lo que tuvo que improvisar en el estudio hasta que logró algo que tuvo a todos contentos.

“Starboy” - ft. The Weeknd

Publicada en 2016 como parte del disco homónimo del canadiense The Weeknd, fue co-producida por los franceses para un álbum que también contó con las participaciones de Lana del Rey, Kendrick Lamar y Future. Además de “Starboy”, Daft Punk colaboró en “I feel it coming” del mismo disco.

“Stronger” - ft Kanye West

No es una colaboración propiamente tal, ya que fue producida completamente por Kanye West a partir de la base de “Harder, better, faster, stronger” de Daft Punk. Un tema publicado en el disco Graduation de 2007, que se posición en el primer lugar de los ránking en Canadá, los Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

Giorgio by Moroder - ft. Giorgio Moroder

La canción escrita y grabada por Daft Punk, cuenta con un monólogo grabado por el artista italiano -especialmente para la canción- en el que habla de su carrera y su vida. Cuando el dúo francés le presentó la idea a Moroder, la expusieron como una suerte de entrevista convertida en un documental-canción. Si bien Moroder no tuvo relación con la melodía y cómo fue incorporado su monólogo, considera que la música está inspirada en “I feel love”, una colaboración con Dona Summer de 1977.