Jorge González, Yo La Tengo y Luis Miguel: los recomendados de los expositores de la nueva feria del vinilo en Santiago

El vinilo pega y fuerte. Por décadas considerado un formato antiguo o en desuso, el viejo disco de vinilo vive nuevamente días de esplendor y números al alza: sólo en 2020, de hecho, el formato experimentó un aumento de un 40% a nivel mundial, superando al CD en algunos países.

Ya sea por la búsqueda de la alta fidelidad, el fetichismo o simplemente por la necesidad de ver girar la tornamesa, los fanáticos del vinilo tendrán desde esta semana una nueva oportunidad para ampliar su colección y por partida doble con la llamada “Feria Vinilo Garage”, evento que vuelve a realizarse -al igual que en noviembre pasado- y con nuevas locaciones.

La primera será este sábado 27 de febrero en el Bar 236 Beer Garden, ubicado en el Barrio Bellavista, entre las 11:00 y las 18:00 horas.

“La idea de esta feria, para diferenciarse del resto, es convocar precisamente a disquerías independientes, sin un espacio físico de venta”, adelanta su organizador, Pablo Gutiérrez, quien también dirige el sitio web de Vinilo Garage y que con esta instancia concreta la quinta versión de la misma, claro que esta vez con nuevas medidas y alcohol gel en las manos de los asistentes.

Con una diversa oferta repartida entre más de una decena de expositores, la elección se puede volver una meta caótica. Así, consultados por Culto, algunos representantes de las principales tiendas que estarán presentes en el evento adelantan parte de las propuestas que llevarán a la feria y aquellas joyas y discos imperdibles a tener en consideración, ya sea para el panorama musical del fin de semana o para el soundtrack de una vida.

Altoque Records

Con más de cinco años desde su fundación, acá lo central son las reediciones y aquellos discos de época. “Nos destacamos un poco por el new soul, new jazz o new funk, entonces tenemos hartas cosas que se están haciendo ahora en esos géneros”, detalla Pedro Rakos, parte de la tienda ubicada en Barrio Italia que se sumó al evento.

Aunque también, según comentan, hay espacio para la amalgama latina que estará presente en mayor medida. Vinilos como ‘lo mejor’ de Camilo Sesto o Silvio Rodríguez y artistas como Juan Gabriel también forman parte de las filas.

¿Algo en particular? “Luis Miguel 20 años” (1990), un disco difícil de conseguir, aseguran. Así también recopilatorios que se internan en lo clásico con José Luis Perales o José José. Lo cierto es que hay otras variedades, con la música de la animación “Cowboy Bebop” o de Black Pumas.

CitoFX

La disquería Cito FX -cuyo nombre combina el seudónimo del dueño y la banda NOFX- nació hace cerca de seis años y se ha transformado en refugio y epicentro para amantes del punk y el hardcore.

¿Discos imperdibles en ese apartado? Salen a la luz algunos nombres anglo: “Big choice” (1995) de Face to face, “Twisted by design” (1998) de Strung out, “Keep them confused” (2005) de No use for a name. Pero también hay espacio para el producto trasandino con clásicos como “El cielo puede esperar” (1990) de Attaque 77 o “After chabón” (1987) de Sumo, tercer y último disco de la agrupación de Luca Prodán.

“‘Twisted by design’ es un disco muy escaso, al igual que los discos de Face to face. No se editan muy seguido, no es fácil encontrarlos. El disco de ‘Stung out’ es para muchos su mejor trabajo”, comenta Iván Cartagena de CitoFX.

Disco Intrépido

A causa de la pandemia, conseguir rarezas en el formato se hace un poco más difícil, aclara José Mardones desde Disco Intrépido. Nacida hace cinco años, la tienda maneja desde el rock clásico hasta el género indie. Claro que también con un espacio para la música chilena.

Dentro de los destacados hay tres estrenos para la feria. El disco “De algo hay que morir” (2019) de Diego Lorenzini; “Run Run” (2016) de El cómodo silencio de los que hablan poco y “Música, gramática, gimnasia” (2010) de Denver, conmemorando los diez años desde su lanzamiento al mercado.

Disquería Clubdefans

La selección de esta tienda virtual se ampara, en parte, en los géneros que predominan entre su stock: New wave, indie, shoegazing, post punk y krautrock. Muchas veces se trata de bandas difícil de encontrar en Chile.

Selecciones desde lo interno hay varias. Por ejemplo “President Yo La Tengo” (1989), de la banda estadounidense Yo la Tengo, disco que no ha sido reeditado desde su año de lanzamiento, asegura Matías Hinojosa, parte de Clubdefans, quien también agrega otros trabajos a tener en cuenta, como “Jamboree” (1988) de Beat happening, banda de indie pop que no se ve con frecuencia.

A eso se suman algunos nombres de artistas con primeras ediciones en el listado: Echo & the bunnymen, James y Brian Eno, Walter (Wendy) Carlos o excentricidades como el soundtrack de “Extraños en el paraíso” en una edición de 1986 a cargo de John Lurie.

Vinilo Garage

En este caso se encuentra desde Madonna hasta La polla records, asegura Pablo Gutiérrez. El espacio virtual tendrá su stand y productos destacados como “Live at Third man records” (2019) de Sleep, box set limitado con cuatro discos de color de la banda Stoner. También una de las 40 copias “El país de sed” (2019) de Tomás Brantmayer, obra basada en el poema “Escucha entonces pendejo” de Raúl Zurita. A esos se suma “Buscando la luz de topos” (2017) de Marcel Duchamp, un disco de 2001 que se remasterizó a lo análogo, “fundamental en la escena hardcore chilena”, aseguran desde Garage.

Claro que lo más llamativo por lejos sería “The Abbey Road Sessions” (2012) de Kylie Minogue, disco doble y una edición limitada. En el sitio web Discogs las ofertas por este partirían desde los 250 dólares. Pese a todo, Gutiérrez advierte: “Discos raros generalmente es sinónimo de caros”.

Gato Esteparico

Una de las promesas de Johann Gómez, dueño de Gato Esteparico, es el acercamiento a vinilos difíciles de encontrar. En ese contexto, aparecen bandas como Babyshambles, Blonde redhead, Boards of Canada, Of Montreal y Mild High Club.

Un par de joyas destacadas por Gómez son aquellos álbumes marcados por su escasez en el mercado. Entre ellos, “Little joy” (2008) de la banda homónima, “Bring’Em In” (2002) de Mando Diao, “Give up” (2003) de The postal service -rareza con art book incluido- y “Fantasma” (1997) de Cornelius, tercer trabajo del músico japonés.

Kolala Discos

“El fuerte es el rock chileno y latinoamericano, tratamos de tener todas las novedades que van saliendo del estilo lo antes posible, conseguirnos joyitas pedidas y buscar lo más interesante de la música chilena”, comenta Fredy Ascencio, representante de la tienda virtual fundada hace ocho años.

Entre los títulos destacados que maneja Kolala están una última copia de “Comfort y música para volar” (2021), el unplugged de Soda Stereo salido hace muy poco. También “Naked tunes” (2014) de Leonino/Jorge González, edición limitada de 500 copias y bastante perdido durante el último tiempo. Y a esos se suman trabajos como “El juicio final” (1987) de La Banda del Pequeño Vicio y peculiaridades como “Tu vida rompiéndose” (2019), registro de un recital de poesía de Raúl Zurita editado por Hueso Records.

Llegando los monos

Desde la disquería virtual fundada en agosto de 2019 adelantan que arsenal de música argentina será una de las claves, desde Cerati hasta Él mató a un policía motorizado. Claro que también con un espacio para géneros populares como el pop, rock o jazz, según indica su dueño Rodrigo Fernández.

Algunas selecciones especiales son: “Ya no mires atrás” (2020), segundo disco póstumo de Spinetta, “Piano Bar” (1984) de Charly García -que estuvo durante un buen tiempo agotado- y “Peaky Blinders” (2019), disco triple con la banda sonora de la serie de Netflix que incluye artistas como Nick Cave, Radiohead o The White Stripes entre las pistas.

Vinilos Álvaro

Los más de 4.000 títulos que maneja Álvaro Acuña aseguran por lo menos un punto central: aquí el abanico de opciones es bastante amplio. Desde la música clásica hasta el metal, pasando por el pop, jazz, blues y la electrónica. “Trato de barajar música para todos los gustos. Incluso latina, folclore y salsa”, adelanta el cabecilla del stand.

El stock completo de la tienda incluye tanto discos nuevos como también de época. Estos últimos directo desde Alemania y en buen estado pese a los años, según asegura Acuña.

Los imperdibles para comenzar una colección

Por otro lado, si se trata de un primerizo que busca tantear el terreno del coleccionista con un par de discos, los representantes también tienen sugerencias. Las opciones son amplias y dependen del gusto de cada persona, señalan desde las disquerías, pero todas serían alternativas importantes en sus géneros.

“The dark side of the moon” (1973) o “The wall” (1979) de Pink Floyd : No tan solo son súper comerciales, sino que también productos interesantes y repletos de temas grabados en la historia de la música. Esta podría ser la piedra angular antes de adentrarse en nuevos géneros, indican desde : No tan solo son súper comerciales, sino que también productos interesantes y repletos de temas grabados en la historia de la música. Esta podría ser la piedra angular antes de adentrarse en nuevos géneros, indican desde Altoque records

“Suffer” (1988) de Bad Religion : Un disco con canciones clásicas del punk californiano y pilar fundamental del denominado “hardcore melódico”. Incluso fue pionero, salió antes del resurgimiento del género con nuevos trabajos de otras bandas hacia 1994, comentan desde : Un disco con canciones clásicas del punk californiano y pilar fundamental del denominado “hardcore melódico”. Incluso fue pionero, salió antes del resurgimiento del género con nuevos trabajos de otras bandas hacia 1994, comentan desde CitoFX

“The velvet underground & Nico” (1967) de The velvet underground o “Marquee moon” (1977) de Television : Dos discos clásicos que han resistido el paso de los años y que tienen portadas icónicas, la primera de Andy Warhol y la segunda de Robert Mapplethorpe. “Inmortales y un antes y un después en la música de guitarras”, profundizan desde : Dos discos clásicos que han resistido el paso de los años y que tienen portadas icónicas, la primera de Andy Warhol y la segunda de Robert Mapplethorpe. “Inmortales y un antes y un después en la música de guitarras”, profundizan desde Disquería Clubdefans

“London calling” (1979) de The Clash : Un título infaltable, de colección y amparado en una variedad de influencias que lo dotan con tintes de rock, punk, ska e incluso reggae, aseguran desde : Un título infaltable, de colección y amparado en una variedad de influencias que lo dotan con tintes de rock, punk, ska e incluso reggae, aseguran desde Gato Esteparico

“El volantín” (1971), “La ventana” (1973) u “Obras de Violeta Parra” (1984) de Los Jaivas: Experimental, clásico y progresivo, respectivamente. Se trataría de trabajos indispensables de una banda icónica en Chile, detallan desde : Experimental, clásico y progresivo, respectivamente. Se trataría de trabajos indispensables de una banda icónica en Chile, detallan desde Kolala . Claro que con ediciones de época a un precio elevado, una reedición puede ser más que suficiente.

Ahora, la instancia presencial tiene otras características. Entre ellas se encuentran djs en vivo, exposiciones de coleccionistas y de equipos musicales.

Por otro lado, la segunda oportunidad para hacerse con una reliquia o con algo más contemporáneo, se dará el domingo 7 de marzo entre las 15:00 y 20:00 horas en Casa Animal, ubicada en Candelaria Goyenechea 3820.

Así también, estas dos fechas iniciales no son las únicas que se planean para lo que resta de año. “La idea de la feria es seguir acercando y difundiendo la cultura del vinilo y el audio analógico”, asegura su organizador.