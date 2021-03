Por qué WandaVision fue el primer gran fenómeno de 2021 y qué esperar de su final

Comenzó como un extraño universo alterno en el que Wanda y Vision estaban recién casados, en una dinámica típica de las primeras comedias de situación como I love Lucy y The Dick Van Dyke Show. Una apuesta arriesgada, considerando que el espectador no logra entender bien hacia dónde va el relato sino hasta el tercer episodio.

WandaVision, una producción original de Disney Plus, continuó los sucesos narrados en la película Avengers: Endgame, pero enfocándose exclusivamente en lo que sucedió con Wanda Maximoff y Vision, o más bien, con Wanda. En nueve episodios que oscilan entre los 30 y 50 minutos, se narra la historia de Wanda y su ideal de vida feliz junto a Vision.

¿Pero cómo? ¿No que Vision había ‘muerto’ a manos de Thanos? ¿Y cómo tuvieron gemelos?

Poco a poco, el show que comienza como una típica comedia norteamericana, deja ver lapsos y pistas del dolor que Wanda intenta ocultar con sus hechizos que configuran la ilusión de una vida perfecta.

“El show es sobre cómo haces el duelo. Cómo regresar de la pérdida, así como cuestionarse si es posible ponerse de pie tras una pérdida así. Ella [Wanda] ha perdido a todos: a sus padres, a su hermano, y al amor de su vida. Y desde ese dolor, desbloquea un nuevo poder en ella que ni siquiera sabía que tenía. De esta forma, reconstruye la vida que no pudo tener”, explicó Matt Shakman, director de la serie, en conversación con ComicBook.

WandaVision es el actual caballo de batalla de Disney Plus, una sucesora digna de su exitosa The Mandalorian, perteneciente al universo Star Wars. Según el reporte de rating estadounidense -Nielsen- de enero, en el apartado de servicios de streaming, WandaVision acumula 434 millones de minutos reproducidos con dos episodios al aire, llegando a superar los 16 episodios de The Mandalorian (434 millones de minutos reproducidos).

A partir del tercer episodio, la serie mezcla la fantasía creada por Wanda con lo que ocurre en realidad: la agencia de inteligencia y seguridad S.W.O.R.D. intenta rescatar al pueblo de Westview de este “secuestro” cometido por Wanda para mantener su ilusión de proyecto familiar. Entre los intentos de S.W.O.R.D. por detener la realidad alterna de Wanda, y la aparición de una villana que le hace el contrapeso; con cada episodio se aclaran más dudas y surgen nuevas preguntas en el entramado Maximoff.

“Todo se siente como que ha ido ganando impulso y como una bola de nieve hacia el final. [Wanda] continúa tratando de lidiar con el dolor y la pérdida y volver de eso. Y luego hemos introducido algunos nuevos jugadores en la mesa también, o hemos revelado aspectos de ciertos jugadores en la mesa. Así que ahora tienes dos Visiones en el tablero de ajedrez”, añadió Shakman.

En el octavo episodio se revela que el Vision que hemos visto hasta ahora, es una creación de Wanda dentro del Hex. Mientras que el cuerpo real de Vision, está siendo “resucitado” por S.W.OR.D, donde planean utilizarlo como una suerte de arma.

Lógicamente, unas de las interrogantes que surgen son ¿Quién es el Vision real? ¿Vivirá alguno de ellos? ¿Cuál? Considerando que el Vision que hemos visto fue creado por Wanda, si ella decide enfrentar la realidad y destruir esta ilusión que creó con sus poderes, lo más probable es que Vision desaparezca también.

Lamentablemente, esta misma teoría es la que se cree que definirá el destino de Billy y Tommy. Concebidos dentro del hechizo de Wanda, y con un increíble crecimiento equivalente a 10 años en menos de 48 horas, los mellizos son parte del espejismo llamado Westview.

Ahora, respecto al Vision creado por S.W.O.R.D, las teorías que se barajan apuntan a Wanda y/o Vision para destruirlo, o bien que este cuerpo usado como arma “viva” controlado por la agencia de seguridad e inteligencia.

Así mismo, otro de los personajes que despierta incertidumbre es Pietro, o “Fietro” como lo han denominado algunos seguidores -por “falso Pietro”, muy similar a “Faul” en alusión a Paul McCartney.

En el sexto episodio, un inesperado personaje toca la puerta: Pietro, el hermano de Wanda, saluda sonriente. Claro que quien lo interpreta es Evan Peters (X-Men) y no Aaron Taylor-Johnson (Capitán América y el soldado del invierno, Avengers: Era de Ultrón). Una decisión de elenco que levantó varias teorías entre los seguidores de la historia. ¿Es un cruce entre el universo de X-Men (antes propiedad de Fox) con el MCU? ¿O solo significa que Agatha (personaje que conocimos como Agnes) tomó a un joven cualquiera para interpretar al hermano de Wanda?

Considerando que Agatha hizo diversos trucos que obstaculizaron la vida ideal de Wanda en Westview, esta última parece bastante probable. Más aún si tomamos en cuenta que Marvel-Disney hasta hace muy poco no tenía permitido relatar que el origen de los mellizos Maximoff se vincula a Magneto.

Si bien WandaVision es una miniserie, es decir, no habrá una segunda temporada, la historia de Wanda Maximoff continuará por medio de -al menos- una películas en producción y rodaje: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Kevin Feige, uno de los productores principales del MCU, ha dicho en repetidas oportunidades que la secuela de Doctor Strange se vincula directamente con los sucesos de WandaVision. Tiene sentido considerando la alteración de tiempos y realidades que teje Wanda, y la protección permanente que Strange juró en relación a la gema del tiempo.

Es más, el libro de runas que muestran en el sótano de Agatha emanando halos de luz, ha sido asociado por fanáticos Marvel con el libro de Cagliostro, un escrito milenario vinculado al lado oscuro del misticismo -usado por Kaelicious para invocar a Dormammu, y por Strange para usar el Ojo de Agamotto-. Claro que este punto no ha sido confirmado ni descartado por los creadores de las producciones.

Son varios los cabos por atar en el episodio final, y lo más probable es que varios de ellos sigan sin resolver dado que -de alguna u otra forma- se abordará esta trama en la secuela de Doctor Strange, o incluso en Capitana Marvel 2, debido al lazo entre Monica Rambeau y Carol Danvers.

“Espero que la gente lo encuentre como una conclusión satisfactoria”, dijo Shakman a ComicBook. “Definitivamente hemos conocido la historia que queremos contar desde el principio, así que esa sensación de construir hacia un momento final que tuvo sentido para nosotros desde el principio está ahí. Así que, espero que la gente lo encuentre sorprendente, pero inevitable... “, dijo el director de la exitosa serie Marvel.

WandaVision estrena su noveno episodio y final este viernes 5 de marzo a través de Disney+.