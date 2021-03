Mank y Netflix arrasan en las nominaciones a los Oscar 2021

Demorada por la pandemia, la edición 93° de los Oscar finalmente reveló a los nominados a sus 23 estatuillas. Pero la espera valió la pena: el listado que reconoce lo mejor del cine del año del confinamiento trajo alegrías para la cinematografía chilena, con la histórica candidatura de Maite Alberdi y El agente topo a Mejor documental, la primera para una producción chilena en la categoría y la primera de una cineasta chilena en cualquier distinción de los Premios de la Academia.

La entrega más extraña y retrasada que Hollywood recuerde es dominada por Mank, de David Fincher. La cinta de Netflix aspira a diez estatuillas, incluidas Mejor película, Mejor dirección y Mejor actor, pero queda afuera de Mejor guión original. Una candidatura que habría sido póstuma para el padre del cineasta, Jack Fincher.

De todos modos, Netflix arrasa en el listado general. Debajo de Mank se ubica un sextete de títulos con seis nominaciones: The father, Minari, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of metal, El juicio de los 7 de Chicago y Nomadland. Esta última de todos modos corre con ventaja, después de su triunfo en los Globos de Oro y la enorme cantidad de reconocimientos que ha obtenido su directora, Chloé Zhao.

La realizadora de origen chino hizo historia junto a Emerald Fennell (Promising young woman) como las cineastas número 6 y 7 en aspirar a la categoría de Mejor dirección (la única que se ha alzado con el galardón es Kathryn Bigelow en 2010). Nunca una misma edición de los Oscar había contado con dos mujeres en competencia por el galardón.

Estos son los nominados que anunciaron esta mañana Nick Jonas y Priyanka Chopra, y que se revelarán en la ceremonia del 25 de abril.

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Yuh-Jung Youn - Minari

Mejor diseño de vestuario

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Minari. Foto: Melissa Lukenbaugh/A24

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Mejor guión adaptado

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor guión original

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Judas and the Black Messiah. Foto: Glen Wilson

Mejor cortometraje animado

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Mejor cortometraje de ficción

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah

Mejor documental

Collective

Crip Camp

El Agente Topo

My Octopus Teacher

Time

El agente topo

Mejor cortometraje documental

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Mejor película internacional

Another Round (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

Mejor sonido

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Mejor diseño de producción

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Nomadland

Mejor montaje

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor fotografía

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Mejores efectos visuales

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

The trial of the Chicago 7. Foto: Nico Tavernise/Netflix © 2020.

Mejor maquillaje y peinado

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Mejor película animada

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Mejor canción original

Judas and the Black Messiah - “Fight for You”

The Trial of the Chicago 7 - “Hear My Voice”

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga - “Husavik (My Hometown)”

The Life Ahead - “Io Sì (Seen)”

One Night in Miami - “Speak Now”

Mank

Mejor actor

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Mejor actriz

Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Mejor dirección

Another Round - Thomas Vinterberg

Mank - David Fincher

Minari - Lee Isaac Chung

Nomadland - Chloé Zhao

Promising Young Woman - Emerald Fennell

Promising young woman

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7