El nuevo golpe de Jamie Foxx: los detalles de la serie biográfica donde interpretará a Mike Tyson

Según informó Variety, la serie de título Tyson todavía no tiene un acuerdo con alguna cadena o compañía de streaming, pero con los nombres involucrados en el proyecto, de seguro no le será difícil hallar un canal de distribución: el aclamado director Martin Scorsese se encargará la en producción ejecutiva, a través de Sikelia Productions, y el cineasta Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) hará lo propio en la producción ejecutiva, además de dirigir la serie.

Por su parte, Jamie Foxx (Ray, Django sin cadenas) tendrá la tarea de encarnar a Mike Tyson. Cabe recordar que el último rol que tuvo Foxx fue prestando su voz para Joe, protagonista de Soul, cuyo trabajo fue ampliamente alabado por la crítica especializada.

La familia de Mike Tyson se hará presente también como productores ejecutivos: Mike y su esposa, Kiki Tyson, serán productores ejecutivos junto con Sophie Watts y John Ryan Jr., en nombre de Legends Only League de Tyson.

Cabe recordar que Legends Only League es la empresa de Mike Tyson, la que busca regresar a la actividad a grandes figuras deportivas, no exclusivamente del ámbito del boxeo. La iniciativa tuvo su lanzamiento oficial el 28 de noviembre 2020, con la pelea de exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr., ex campeón de pesado pesado y de otras tres categorías, considerado “Luchador de la Década” de los años 90 por la Asociación de Escritores de Boxeo de América. El encuentro terminó en empate luego de ocho rounds.

Según la publicación, la producción abarcará toda la vida del boxeador de peso pesado. “He estado buscando contar mi historia durante bastante tiempo. Con el reciente lanzamiento de Legends Only League y la emoción de los fanáticos por mi regreso al ring, ahora se siente como el momento perfecto”, dijo Mike Tyson a Variety “Espero colaborar con Martin, Antoine, Jamie y todo el equipo creativo para llevar al público una serie que no sólo capture mi viaje profesional y personal, sino que también que inspire y entretiene”.

Mike Tyson será encarnado por Jamie Foxx, ganador del Óscar a Mejor actor en 2004 por "Ray". FOTO: PUNIT PARANJPE / AFP

Esta historia la está escribiendo Colin Preston, quien ya hizo el guion del episodio piloto.

Foxx ha estado comentando su participación en un proyecto de Tyson durante algún tiempo, y el año pasado declaró que estaba profundamente capacitado para el papel, aunque para ese entonces se decía que era una película biográfica en lugar de una serie.

El mes pasado se anunció que Hulu, la plataforma de streaming estadounidense, encargó el desarrollo de una serie limitada de ocho episodios sobre el ex campeón mundial de peso pesado. Sin embargo, este proyecto no cuenta con el beneplácito de Tyson, quien se mostró en contra de la iniciativa cuando se hizo pública y afirmó no estar involucrado en su realización.