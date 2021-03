Luis Gnecco y su nueva obra: “Después de haber salido del Covid, me pareció bien interesante hacer una reflexión sobre eso”

En un video vertical publicado en la cuenta personal de Instagram de Luis Gnecco, él cuenta mirando a la cámara: “Me escapé de la clínica porque la verdad es que estaba bien, me estaban cuidando bien, me vine para la casa, la verdad es que me he sentido bien, bien”, dice.

En el registro se le ve usando la típica vestimenta de las personas hospitalizadas y, mientras observa la cámara, le cuenta al espectador que se siente un poco nervioso, porque lo ha llamado una mujer, presuntamente del Ministerio de Salud, para hacerle unas preguntas algo personales y extrañas, sobre su vida y sobre la muerte. Esta misteriosa señorita le anunció que volverá a llamarlo el viernes 26 a las 21:00 hrs.

“¿Me pueden acompañar el viernes y así resolvemos de qué se trata esa mierda de llamada?”, interpela Gnecco a los espectadores del video.

La llamada es la obra de teatro que tendrá preliminarmente su única función el día de hoy a las 21:00 hrs. gracias a Living Teatro de The Cow Company, que exhibe obras creadas especialmente para ser producidas y vistas a través de videoconferencias. La historia la podrá conocer el público en vivo a través de un Zoom y una vez que haya adquirido la entrada en www.cow.cl, podrán conocer en qué deviene este encuentro telefónico entre un paciente con Covid positivo, interpretado por Luis Gnecco, y una mujer desconocida que lo llama a su celular para para monitorear su cuarentena y recabar información sobre él. Este misterioso personaje lo encarna la actriz Luz Valdivieso.

Captura de pantalla del video subido en la cuenta @luchognecco que invita al público a ver "La llamada" a las 21:00 hrs. de hoy, viernes 26.

“Todo es extraño, porque lo llama a una hora extraña y el tipo comienza a cuestionarlo, que lo llama a esa hora rara y la conversación deviene rápidamente en otra cosa, deviene en las sospechas y las quejas de este tipo, y en lo abandonado que se siente. Y rápidamente la conversación se va hacia una reflexión, insisto, siempre en tono como de comedia negra, con un tema que ella le propone sobre la muerte, sobre el Memento mori”, cuenta el actor nominado a la Mejor interpretación masculina en los Premios Platino de Cine Iberoamericano en 2017 por Neruda.

La obra fue escrita exclusivamente para Living Teatro por Rafael Gumucio, quien además de tener una vasta trayectoria como escritor, tiene experiencia creando los guiones originales de varias obras diseñadas para el formato de videoconferencia: Mesa de expertos, Clase Magistral, Swingers, Servicio al cliente, entre otras. Se trata de trabajos que incorporan algunas situaciones que se viven normalmente durante esta pandemia, como las dificultades que surgen cuando la conexión a internet no es buena y cuando el confinamiento abre las posibilidades para el sexo virtual, en el caso de Servicio al cliente y Swingers, respectivamente.

Esta obra virtual es la primera en que trabaja Luis Gnecco después del tiempo en que estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana, recibiendo la atención médica pertinente para tratar los síntomas del Covid-19.

Su recuperación ha sido muy buena, dice. “Impecable, como si tuviera dieciocho años”, son las palabras que elige para describir su bienestar actual.

El artista, que actualmente se desempeña como parte del jurado de Got Talent Chile de Mega, cuenta por qué se integró a este trabajo. “Primero que nada, porque forma parte de la compañía de Living Teatro y porque no es que haya buscado hacer especialmente este rol, digamos, es la propuesta de Rafael Gumucio y me pareció que era interesante”.

Por otro lado, agrega: “Además, obviamente aprovechando la contingencia, después de haber salido del Covid, me pareció bien interesante hacer una reflexión sobre eso”.

Entre el personaje que interpreta Gnecco y su propia experiencia con la enfermedad, la verdad es que hay poco en común en la vivencia como paciente con Covid-19. Él explica: “Una persona con Covid puede experimentar una cosa y otra, otra. Mi experiencia es muy particular, mía (...) no es que Rafael Gumucio sepa exactamente lo que me pasó, no. Es una ficción”.

Las entradas para ver La llamada tienen un costo de cinco mil pesos y su venta está disponible en el sitio web de The Cow Company.