Premios SAG: El juicio de los 7 de Chicago, Chadwick Boseman y The Crown son los grandes ganadores

Este domingo se realizó la 27ª edición de los premios del Sindicato de Actores estadounidense (SAG, en sus siglas en inglés) en una ceremonia marcada por la pandemia del coronavirus. Esto, a través de una gala previamente grabada y en la que se entregaron las estatuillas únicamente de manera virtual.

El juicio de los 7 de Chicago se llevó el galardón a Mejor elenco de una película, considerado el más importante, convirtiéndose en la primera cinta de un servicio de streaming que se hace con dicho reconocimiento. En este caso, de Netflix.

La gran N arrasó en los SAG 2021, ya que el fallecido Chadwick Boseman (Black Panther)y la actriz Viola Davis, se llevaron los premios a mejor actor y actriz principal, respectivamente por sus roles en Ma Rainey’s Black Bottom, un drama ambientado en el Chicago de los años 20.

Boseman, quien pereciera a los 43 años por un cáncer de colon, también está nominado al Óscar de mejor actor. Si lo logra, sería el tercer ganador póstumo de un Óscar. Antes fueron Peter Finch, por Network: The Secret Life of Television (1976), de Sidney Lumet; y Heath Ledger, por The Dark Knight (2008), de Christopher Nolan, en su recordado rol de Joker.

En la categoría series, Netflix también se impuso con The Crown, que se quedó con el reconocimiento a mejor elenco de una serie de drama; por su lado, Gillian Anderson se llevó el premio a la mejor actriz de drama por su rol de Margaret Thatcher.

Otros ganadores fueron Jason Bateman, mejor actor de una serie de drama por Ozark; Catherine O’Hara por Schitt’s Creek y Jason Sudeikis por Ted Lasso fueron premiados como mejores intérpretes de comedia.

Revisa la lista completa de ganadores, a continuación.

Cine

Mejor elenco de una película - El juicio de los 7 de Chicago

Mejor actor principal - Chadwick Boseman por Ma Rainey’s Black Bottom

Mejor actriz principal - Viola Davis por La madre del blues

Mejor actor de reparto - Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías negro

Mejor actriz de reparto - Yuh-Jung Youn por Minari. Historia de mi familia

Televisión

Mejor elenco de una serie de comedia - Schitt’s Creek

Mejor elenco de una serie de drama - The Crown

Mejor actor de una serie de comedia - Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor actriz de una serie de comedia - Catherine O’Hara por Schitt’s Creek

Mejor actor de una serie de drama - Jason Bateman por Ozark

Mejor actriz de una serie de drama - Gillian Anderson por The Crown

Mejor elenco de dobles en una serie - The Mandalorian

Mejor elenco de especialistas en una película - Wonder Woman 1984

Mejor actriz en una miniserie - Anya Taylor-Joy por Gambito de dama

Mejor actor en una miniserie - Mark Ruffalo por La innegable verdad