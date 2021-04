Muere Joseph Siravo, el padre de Tony en Los Soprano

Golpe y luto para Los Soprano, una de las series de TV más aclamadas de todos los tiempos. Ayer se informó que Joseph Siravo, el actor que interpretó a Johnny Boy en la ficción, falleció a los 66 años. Su amigo Garry Pastore (El irlandés, The Deuce) difundió también la noticia vía Twitter.

En la serie, Siravo tuvo un rol singular: interpretó al rudo padre de Tony Soprano y esposo de Livia en los flashbacks sobre la infancia del protagonista de la trama. En la precuela The Many Saints of Newark, ese rol correrá a cargo de John Bernthal.

Por lo demás, y como tantos otros actores italoamericanos, Siravo tuvo una carrera atrapada en los roles de mafiosos, tanto en la pantalla como en el teatro y en Broadway. Por ejemplo, en el musical Jersey Boys le dio vida a Gip de Carlo, el gángster que fue clave para el estallido artístico de la agrupación The Four Seasons. Siravo representó a este personaje más de 2.000 veces sobre las tablas.

En Caracortada 2: Atrapado por su pasado (1993), su debut en la pantalla grande, encarna a Vincent «Vinnie» Taglialucci, el hijo vengativo de uno de los capos de la historia.

Su último gran trabajo fue en American Crime Story: El pueblo contra O. J. Simpson, mientras que en 2020 apareció como secundario en For Life: Cadena perpetua.

El deceso del actor nacido y crecido en Washington, según informó Variety, se debió a un cáncer.