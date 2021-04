Fabián Casas, escritor argentino: “No me interesan los diarios de pandemia, ni escribir cómo pasaste la pandemia”

Cuando le preguntan en qué proyecto está, el escritor argentino Fabián Casas (56) tiene clara la respuesta y no duda en decir: “El proyecto en que estoy es sobrevivir, vivo en el presente constante, así que lo que pasó hace tres semanas ya no me acuerdo”, dice al teléfono con Culto el escritor argentino sobre la pandemia.

El autor de Titanes del coco (2015) participará este jueves en un conversatorio organizado por Santiago en 100 palabras junto al escritor nacional Álvaro Bisama. Pero se da un tiempo de conversar sobre su presente, encerrado por el coronavirus en Buenos Aires.

“Estamos en un estado en que no se puede cerrar completamente todo porque sería un colapso económico y social, y por otro lado hay que evitar el colapso sanitario. Estamos en una situación de bastante incertidumbre y de angustia, temor y paranoia, es una catástrofe, pareciera que estuviera Pinochet”, agrega.

-¿Qué piensas de lo que ha hecho Alberto Fernández por el tema del virus?

-Me parece importante aclarar una cosa. Qué bueno que esté este gobierno y no el de Macri, porque con el de Macri ya estábamos todos muertos, ¿viste? Eso era el fin. Macri es un gobierno de derecha que básicamente lo que le importa es que los débiles mueran para regenerar la especie, como la manada, ¿no? Fernández hace lo que puede y yo me siento mucho más protegido con este gobierno, aunque hay cosas que no comparto, que con el de Macri, que tiene a Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) que acá le decimos “Patricia Bullshit”.

-Como la eugenesia, selección natural...

-Claro. Viste que el príncipe de Edimburgo, este que murió [Felipe] dijo que cuando muera quiero reencarnarme en un virus. Yo creo que Macri cuando muera va a reencarnar en una variante del Covid.

-¿Cómo te ha cambiado la rutina por el Covid?

- En las cosas malas, tenés que estructurar toda tu vida en función de no contagiarte, de no enfermarte. Los que han sufrido más con el virus son los chicos, que perdieron un año de colegio el año pasado, ¿viste? pero no se sabía lo que había que hacer. He sabido de padres que hacen que sus hijos no hablen con ninguna chica y ningún chico y los destruyeron.

-¿Has podido vacunarte?

- No me vacuné porque no me toca todavía, nadie me avisó. Yo tengo 56, creo que a partir de los 60 se vacunan. Y realmente quiero que se vacune la gente que es esencial, la gente es más grande y la que tiene puestos. Me parece que hay que esperar. Otra cosa que terrible es la gente que se fue a vacunar antes, no lo podés creer, ¿viste? que sean tan débiles. Estoy esperando súper tranquilo que se vacunen las personas más importantes para la estructura social. Si igual nos vamos a morir todos, pero no por Covid.

Bosé y las vacunas

-No sé si te enteraste de las declaraciones de Miguel Bosé donde se declaró un negacionista con el tema del virus, ¿qué te parece eso?

-No las escuché, pero le podría responder con una canción brasileña que se llama Você abusou (risas).

-¿Y los antivacunas?....

-Yo creo que los antivacunas cuentan con la gracia de que todos los demás se vacunan, ¿viste? Igual, antes del Covid, si mis hijos tenían tos no los llevaba a un cumpleaños, es remarcar algo que es normal, para no contagiar a nadie, ¿para qué?

Material para escribir

A diferencia de otros escritores que han tomado sucesos del Covid para crear nuevos objetos culturales, Fabián Casas toma distancia de eso. “Me aburre todo eso. No me interesan los diarios de pandemia, ni cómo pasaste la pandemia, para nada, y no me interesa tampoco escribirlo”.

Igual, próximamente sacará un libro de poesía titulado Envíame tus poemas y yo te enviaré los míos, vía Caleta Olivia; además de una obra de teatro llamada Los Terezos.”Y vengo peleando hace 8 años con una novela llamada El parche caliente”.

-¿Algo que eches de menos de la vida anterior a la pandemia?

-Ver a Sergio Parra [librero, dueño de la librería Metales Pesados], no lo veo hace un montón, es un hermano para mí. No poder ir a Santiago, ustedes ya saben, para mi Chile es el país más hermoso del mundo, y me gusta mucho ir allá. Y es un inútil con el Zoom y yo también, él no se puede siquiera poner Whatsapp en el teléfono porque es un tarado, entonces no los vi más, eso lo echo de menos.

Fabián Casas estará este jueves 15 junto a Álvaro Bisama a las 19 horas a través del Fanpage del Santiago en cien palabras y el canal de Youtube de Fundación Plagio.