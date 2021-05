De Kashmir a Creep: las canciones propias que los músicos más aman y odian

El pasado fin de semana Ringo Starr abrió la compuerta. Invitado (de forma virtual) al late show de Stephen Colbert, el baterista terminó respondiendo cuál es su canción favorita de los Beatles.

“Come together”, señaló el músico, apuntando sin titubeos al tema que abre el disco Abbey Road (1969), compuesto por John Lennon. “Sí. Hay muchos otros favoritos, pero si quieres uno, Come Together no puede ser malo. Creo que funcionó perfectamente con la banda y la canción, y John siendo John. Me encantó ese momento”, explicó.

¿Cuáles son las canciones predilectas de otros artistas? ¿Cuáles son las que detestan? Aquí algunas respuestas.

Bitch I’m Madonna - Madonna

Consultada en 2015 por Us Weekly, acerca de las “25 cosas que no saben de mí”, la Reina del Pop respondió sobre su canción favorita de su propia discografía. Su respuesta fue “Bitch I’m Madonna, naturalmente”. Aunque la elección debe haber tenido mucho que ver con que la artista por esos mismos días promocionaba dicho sencillo de su álbum Rebel heart (años antes declaró que su videoclip favorito era el de Justify my love).

Donde no hay dos lecturas es en las canciones que Madonna detesta de su propia carrera. A Us Weekly le confesó que Material girl “nunca más quiero volver a escucharla”. Siete años antes, en 2008, durante una entrevista con la radio Z100 FM de Nueva York, dijo: “No estoy segura de poder cantar Holiday o Like a Virgin nunca más. Simplemente no puedo, a menos que alguien me pague como 30 millones de dólares o algo así”.

Kashmir - Led Zeppelin

Robert Plant lo dejó claro en una entrevista con Rolling Stone, donde admitió que Kashmir, de Physical Graffiti (1975), era su predilecta. “Es una de mis favoritas. Esa, junto con All my love e In the light”.

“Kashmir, particularmente, fue algo tan positivo, líricamente. La búsqueda, los viajes y las exploraciones que Page y yo hicimos en climas lejanos y fuera de los caminos trillados... eso para mí es realmente la vibra de Zeppelin”, dijo el cantante.

El guitarrista Jimmy Page comparte la elección de dicha canción, que originalmente se llamaría Driving to Kashmir. Una composición surgida por un viaje en plan hippie que realizó junto a Plant por la costa atlántica de Marruecos. “Supongo que debiera ser Kashmir”, dijo Page al ser consultado por su favorita por la misma Rolling Stone.

Sobre el tema que detestan de su propia banda, Plant declaró que esa es Stairway to heaven, según dijo a Los Angeles Times en 1988, donde explicó por qué no la quería cantar en las giras (algo que no hizo hasta la reunión del grupo en 2007). “Me daría urticaria si tuviera que cantar esa canción en todos los shows”, aseguró el vocalista. “Escribí esa letra y encontré que esa canción era de cierta importancia en 1971, pero 17 años después no lo sé. Simplemente no es para mí”.

Drain You- Nirvana

En una entrevista concedida a Rolling Stone tres meses antes de su muerte, Kurt Cobain respondió a las dos preguntas de una sola vez: por qué no le gustaba tanto Smells like teen spirit, el gran himno de Nirvana -y por lo general ausente en muchos de sus conciertos- y cuál de sus composiciones para la banda realmente le gustaba. Ahí escogió otra pieza de Nevermind (1991). Y aprovechó de confirmar cierto rechazo a cualquier creación suya que se convirtiera en un himno de masas.

“Todo el mundo se ha centrado tanto en esa canción (Smells like teen spirit). La razón por la que tiene una gran reacción es que la gente la ha visto en MTV un millón de veces. Se metió la fuerza en sus cerebros. Pero creo que hay muchas otras canciones que he escrito que son tan buenas sino mejores que esa canción, como Drain you. Definitivamente es tan buena como ‘Teen spirit’, me encanta la letra y nunca me canso de tocarla. Tal vez si fuera tan grande como ‘Teen spirit’ no me gustaría tanto”.

Strangers in the Night - Frank Sinatra

Para muchos, el gran éxito y la marca registrada de “La Voz”. Para Frank Sinatra, “la peor canción de mierda que jamás haya escuchado”, declaró alguna vez.

Con todo, el cantante seguiría interpretando el éxito compuesto por el productor alemán Bert Kaempfert, aunque según diversos testimonios, más que nada como una forma de agradecer a sus fanáticos y dejando en claro su disgusto antes de cantarla.

Shiny Happy People - R.E.M.

En una entrevista de 2016 con el diario The Sun, el cantante Michael Stipe dejó en claro sus sentimientos sobre el colorido single de 1991, uno de los mayores éxitos de R.E.M. e históricamente ausente de sus presentaciones en vivo.

“Fue escrita para ser tan pop como fuera posible, absurdamente, ridículamente pop”, dijo Stipe. “No quiero que sea la canción por la que R.E.M. sea recordado dentro de 100 años, pero debería ser reconocida como uno de nuestros éxitos menores ... aunque no nuestro mejor momento”.

Creep- Radiohead

El tema que lanzó a la fama a Radiohead, en 1992, rápidamente se convirtió en una molestia para el grupo, que comenzó a llamarla “Crap” (mierda) en vez de Creep.

“Fue frustrante ser analizados sólo por esa canción cuando sentimos que necesitábamos seguir adelante”, dijo el cantante Thom Yorke a Rolling Stone años atrás. “Nos vimos obligados en la gira a tocarla, y realmente nos sentimos mal, estuvimos a punto de separarnos”.

Radiohead dejó de interpretar en vivo la canción durante muchos años, hasta que el tema volvió a sus shows aunque de manera muy esporádica. De hecho, en su segundo concierto en Chile, en la Pista Atlética en 2009 (27 de marzo), los británicos abrieron con Creep, algo que no habían hecho desde 1994.