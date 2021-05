De Francia a Inglaterra: Marcela Said dirigirá la aplaudida Gangs of London tras el éxito de Lupin

Con la perspectiva que puede otorgar el paso de un par de meses, la directora Marcela Said detalló en abril la sorpresa que experimentó tras el estreno en enero de la serie francesa Lupin, el primer fenómeno de Netflix en 2021 y en la que dirigió dos de los cinco episodios.

“Mi agente en Estados Unidos de repente me manda un mail con una lista –que no les estoy mintiendo– con 80 llamadas de productores que querían hablar conmigo. Y yo digo, ¿cómo vamos a hacer todo esto?”, señalaba en un evento virtual de Netflix al que asistió Culto.

Junto con plantear su inquietud con volver a enfocarse en hacer cine (hoy escribe el largometraje La caza del puma y antes se hizo cargo de dos capítulos de Narcos: México), la autora de Los perros también adelantaba que “tengo una oferta que me gustó así que me voy a Londres a dirigir algo. Pero lo que es muy bonito es que de repente te descubran”.

Ese proyecto se reveló este jueves: Said dirigirá dos episodios de la segunda temporada de Gangs of London, serie británica que marcó uno de los hitos de la televisión de ese país en 2020. De hecho, la celebrada ficción (disponible en Chile en la plataforma Starzplay) está nominada a los Bafta como Mejor serie de drama junto a The Crown.

Su historia se centra en las disputas entre clanes de la mafia en la Inglaterra contemporánea, desplegando escenas de acción violentas y estilizadas junto con una trama intrincada, fruto de la imaginación de Gareth Evans (The raid) y Matt Flannery.

Un mundo al que la realizadora de El mocito se integra junto al director británico-iraní Nima Nourizadeh (Proyecto X) y al cineasta Corin Hardy (La monja), que hizo cuatro capítulos del primer ciclo y ahora ejercerá como director general de la serie.

Thomas Benski, productor ejecutivo de la ficción, se explayó en Variety: “Con Corin Hardy volviendo como director principal, y Marcela Said y Nima Nourizadeh uniéndose el equipo, hemos creado una fuerza dinámica de directores modernos para continuar y construir sobre la historia de nuestros queridos (y asediados) personajes que han cautivado a los fanáticos de todo el mundo”.

Según detalla la publicación, las grabaciones de esta temporada comenzarán a fines del otoño. Después del inicio de la pandemia, Gangs of London será el primer rodaje de la cineasta chilena y su tercer proyecto internacional consecutivo.