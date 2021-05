Dua Lipa triunfa y The Weeknd logra su revancha: todos los ganadores de los Brit Awards 2021

Coldplay abrió con un show al aire libre, Dua Lipa tuvo la mejor presentación de la noche y se erigió como la gran ganadora, y Taylor Swift sumó una nueva marca a su abultada vitrina de galardones. Son los hitos que dejó la edición 2021 de los Brit Awards, celebrados este martes en el The O2 de Londres y consolidados como una de las primeras premiaciones del mundo del espectáculo que han podido evocar la realidad previa al Covid.

Inicialmente programado para febrero de este año, el evento reunió a parte de los mismos nombres que se impusieron en los últimos Grammy, desde Harry Styles hasta Billie Eilish, pasando por Swift. La gran excepción fue The Weeknd, todavía en una cruzada en contra de la Academia estadounidense, a la que acusa de corrupta después de haber sido omitido en su última versión pese a las excelente recepción que logró su más reciente disco, After hours.

El autor de Blinding lights, reivindicado por los mayores galardones de la música británica, fue reconocido como Mejor artista internacional masculino, por sobre figuras como Bruce Springsteen, Childish Gambino y Tame Impala.

Si bien el músico canadiense no agradeció su premio en el escenario, durante la transmisión interpretó uno de sus mayores hits, Save your tears. En su turno, Dua Lipa fue dueña del espectáculo más sólido de la cita, empalmando en cinco minutos Love again, Physical, Pretty please, Hallucinate y Don’t start now, y ganando dos distinciones, Mejor artista femenina y Álbum del año.

Taylor Swift, por su parte, hizo historia como la segunda artista no británica y la segunda mujer en obtener el Global Icon Award, el trofeo a la contribución musical que entrega la entidad y que previamente ha recaído en leyendas como The Beatles, Elton John y David Bowie.

Revisa todos los ganadores aquí:

Mejor canción

220 Kid & Gracey, “Don’t Need Love”

Aitch & AJ Tracey featuring Tay Keith, “Rain”

Dua Lipa, “Physical”

Harry Styles, “Watermelon Sugar”

Headie One featuring AJ Tracey & Stormzy, “Ain’t It Different”

J Corry featuring Mnek, “Head and Heart”

Nathan Dawe featuring KSI, “Lighter”

Regard & Raye, “Secrets”

Simba featuring DTG, “Rover”

Young T & Bugsey featuring Heady One, “Don’t Rush”

Álbum del año

Arlo Parks, Collapsed in Sunbeams

Celeste, Not Your Muse

Dua Lipa, Future Nostalgia

J Hus, Big Conspiracy

Jessie Ware, What’s Your Pleasure

Mejor artista femenina

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne LaHavas

Mejor artista masculino

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Mejor grupo

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Estrella en ascenso

Griff

Pa Salieu

Rina Sawayama

Taylor Swift acepta el Global Icon Award. Foto: Ian West/PA via AP

Artista revelación

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Mejor artista internacional femenina

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Mejor artista internacional masculino

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Mejor grupo internacional

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run the Jewels

Global Icon Award

Taylor Swift