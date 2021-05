Poesía audiovisual: revisa a diez poetas nacionales leyendo sus versos en Youtube (sin Neruda ni Mistral)

Yanko González

Poeta y antropólogo, el oriundo de Buin (50) es uno de los nombres claves de la poesía chilena de los ‘90. De su vasta obra poética, se destacan su clásico Metales pesados (1998) y Alto Volta (2007). En sus versos juega con materiales sacados de propagandas y con sonoridades deudoras del hip hop. En YouTube se le puede encontrar con varias lecturas de su catálogo, entre ellas, esta, donde lee de su propia voz algunos versos del primero.

Elvira Hernández

La oriunda de Lebu (69), y candidata al Premio Nacional de Literatura en 2020, ha desarrollado una extensa carrera como poeta. Inicialmente dentro de la poesía de resistencia y experimental de los ‘80, su trabajo ha ido mutando en varios tipos de versos. Así, ha publicado libros como La bandera de Chile (1981), El orden de los días (1991) o Santiago Waria (1992). En YouTube se le puede encontrar recitando varios de sus trabajos, como este, donde lee algunos poemas de su poemario Cultivo de hojas, el cual, muy en su forma de trabajar, escribió entre 1999 y 2007, y nunca se publicó. Esto está incluido en la antología Los trabajos y los días (Lumen, 2016).

Enrique Lihn

Un poeta fundamental en nuestras letras, fue sin duda Enrique Lihn (1929-1988),influyente en toda su generación y en la posterior. De hecho, Roberto Bolaño siempre se manifestó un deudor de su trabajo. Con sus característicos versos largos, donde alterna la duda, la autocomplaciencia, y la intensidad a veces dramática, en que simplemente dispara línea tras línea, Lihn dejó obras fundamentales como La pieza oscura (1963), La musiquilla de las pobres esferas (1969), o Al bello aparecer de este lucero (1983). En YouTube se encuentran registros del mismo poeta leyendo sus versos, claro que como en este caso, donde lee el poema La pieza oscura, solo con su voz.

Rosabetty Muñoz

La poeta (60), nacida en Ancud -y reciente candidata a constituyente por su zona, pero no electa- ha desarrollado gran parte de su trayectoria desde su tierra de origen, de ahí que varios de sus trabajos se enmarquen en la naturaleza de la isla de Chiloé. Candidata al Premio Nacional de Literatura en 2020, entre sus libros fundamentales se encuentran Canto de una oveja del rebaño (1994), Técnicas para cegar a los peces (2019) o Ligia (2019). En YouTube hay bastantes registros de ella leyendo sus poemas, como este, donde lee algunos poemas de su libro Ratada (LOM, 2005).

Gonzalo Millán

Otro poeta fundamental es Gonzalo Millán (1947-2006). Comenzó en la poesía formando parte del grupo literario Arúspice, en la U. de Concepción, donde estudiaba. Por el golpe, debió partir al exilio en Canadá. Ahí, publicó quizás su obra cumbre, La Ciudad (1979), un poemario donde mezcla el dolor del exilio, el frío de su nueva residencia, y otras reflexiones. En YouTube se puede encontrar un registro de mismo Millán leyendo el estremecedor Poema 48 del mencionado libro, acaso uno de sus clásicos.

Verónica Zondek

Nacida en Santiago y residente en Valdivia, Zondek (68), además sus publicaciones en poesía, se ha destacado como una de las buenas traductoras literarias que existen en nuestro país. Entre otras, ha trasladado al castellano a Emily Dickinson y Anne Carson. A lo largo de su trayectoria como poeta, donde cruza temas tan diversos como los paisajes, la maternidad, o el neoliberalismo, se encuentran libros El hueso de la memoria (1988), Vagido (1990), El libro de los valles (2003), o Fuego frío (2016). De este último, en YouTube existe un registro donde ella misma lee alguno de sus versos.

Nicanor Parra

Nicanor Parra (1914-2910) es quizás uno de los poetas que más registros posee en YouTube, dado que siempre fue muy propenso a leer en vivo sus versos. Ok, no podemos evitar no colocar este poema, acaso su hit. El que solo al mencionar su nombre arranca entusiastas aplausos. Incluido en su fundamental Hojas de Parra (1985). El resto es historia conocida.

Carmen Berenguer

Es una de las poetas chilenas más destacadas. Parte de la generación de los ‘80, también fue candidata al Premio Nacional de Literatura 2020. Con la experimentación y la vanguardia como nortes, teniendo como contemporáneos a Raúl Zurita y Elvira Hernández, fue una de las voces más críticas de la dictadura. En su trayectoria, se encuentran títulos fundamentales como Bobby Sands desfallece en el muro (1983), Sayal de pieles (1993) o Mama Marx (2006). En Youtube se encuentra este registro, con una excelente calidad de audio, donde lee tres de sus poemas.

Raúl Zurita

Mezclando arte, performance y poesía, Raúl Zurita Canessa (71) siempre ha leído sus poemas en directo. Incluso, mezclando sus versos con el rock, como en este video, donde lee versos de su fundamental Canto a su amor desaparecido (1985) junto al acompañamiento musical de la banda González y los Asistentes, liderada por Gonzalo Henríquez, hermano de Álvaro. Como si fuese un poeta beat de los ’60.

Daniela Catrileo

Filósofa y poeta, Daniela Catrileo (34) ha destacado con libros interesantes, siempre con la temática de los pueblos originarios muy presente. Así, ha publicado Guerra Florida/Rayülechi malon (2018), Río Herido (2016) y el último, el celebrado Piñén (2020). En YouTube podemos encontrar este registro donde lee su poema Soy la guerra.