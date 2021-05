R.E.M. sacude su pasado y reedita versión original de Radio Free Europe

R.E.M. viaja hasta lo más profundo de su Big Bang y a uno de los rincones más inhóspitos de su carrera. Según se anunció hoy, se reeditará el 23 de julio Radio Free Europe, su primer single, aunque con una particularidad: será la primera versión que registraron, en 1981, y no que la que lanzaron dos años después, refaccionada y regrabada para su álbum debut, Murmur.

Según los sitios de fans, se trata de un eslabón esencial en el despegue del conjunto de Athens, Georgia.

Y no sólo eso: el lanzamiento vendrá con las canciones que integraron la primera cinta de presentación del grupo -bautizado sencillamente como Cassette set-, donde no sólo estaba Radio Free Europe, sino que también Sitting still y White tornado.

Mientras Sitting... también se regrabó posteriormente para el primer título de los estadounidenses, White tornado se convirtió en una de sus caras B.

Cuando a principios de los 80 R.E.M. tuvo la cinta integrada por las tres composiciones, la repartió entre periodistas, fans, gente anónima, universitarios y todo aquel que quisiera conocer los primeros pasos de un conjunto que con los años se catapultaría como uno de los más relevantes a nivel planetario.

Además, los tracks se grabaron en la casa del cantautor y productor Mitch Easter, generando a partir de ahí 400 copias que hoy son consideradas legendarias entre los devotos de la agrupación.

La reedición de las canciones vendrá en distintos formatos: además de publicarse en plataformas online, se pueden adquirir en casetes o en un disco de siete pulgadas, sumado a todo un merchandising que incluye poleras, polerones y hasta un personal estéreo para escucharlas. Se puede encargar aquí.