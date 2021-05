El retorno maduro y reposado de Master of None

Aziz Ansari y Alan Yang crearon en 2015 una historia con la elasticidad suficiente para adoptar la forma de un homenaje a clásicos italianos en blanco y negro. También para sostener que en una oportunidad el eje se desplace por completo de su personaje principal y se ahonde en su amiga Denise (Lena Waithe) a través de un viaje por las celebraciones del Día de Acción de Gracias de su familia.

Con esos ocasionales desvíos, la producción siempre siguió moviéndose en los márgenes de lo que concibieron como Master of none, la agridulce comedia sobre Dev (Anzari), un actor de origen indio con tantas caídas en el amor como en la industria en la que busca insertarse. En dos temporadas, estrenadas en 2015 y 2017, circularon los apuntes sobre los estereotipos raciales de la televisión, la volatilidad de las relaciones amorosas y los grandes dilemas del paso de los 20 a los 30. Una fórmula con la que reclamó un lugar entre las mejores producciones cómicas de la era del streaming.

Tras un receso de cuatro años, la serie volvió reformada y desafiando sus propios límites temáticos y de registro. Más acotada en cantidad de episodios (sólo cinco en vez de diez, disponibles desde este domingo 23 en Netflix), la historia se reenfoca hacia el personaje de Denise, hoy una cotizada escritora elogiada por The New York Times y con un nuevo libro en camino.

Lejos de las calles de Nueva York en que transcurrió habitualmente la trama, la novelista construyó un hogar alejado de la urbe con su pareja, Alicia (la británica Naomi Ackie), una doctora en Química reconvertida en decoradora de interiores.

Como sugiere el subtítulo que adoptó esta temporada (Moments of love), los nuevos capítulos operan como un retrato del mundo de esa pareja, inédito en la historia y en la forma en que se le captura. A los diálogos afilados se le acompaña con una capacidad de observación que rara vez fue el sello de Master of none, pero que se las arregla para acomodarse. Es la nueva y más reposada etapa de la serie (por primera vez, escrita en dupla por Aziz Ansari y Lena Waithe) y por sus nuevos episodios recorre la idea de que la comedia que salió al aire hace seis años cambió, experimentó un giro algo más desencantado y jamás volverá a ser la misma.

Aunque el principal detonante de los episodios son los deseos de Denise y Alice por tener un hijo –y las reflexiones que a partir de ahí se suscriben–, hay guiños al pasado de la comedia. Sin entrar en spoilers, a Dev la vida lo ha tratado bastante peor que a su amiga y su realidad actual lo lleva a añorar esos años en que el peso de la adultez no era tan agobiante y había más motivos para las risas que para los lamentos.

Pero Aziz Anzari no quiere volver a ese tiempo. El actor y guionista ha dicho que con Alan Yang ya dijeron todo sobre la vida de soltero de su treinteañero personaje, “comiendo y moviéndose de un lado a otro”. Asistimos, entonces, a una nueva era de su serie estrella y a un primer intento que se las arregla para salir más que airoso.