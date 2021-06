Morrissey anuncia el “mejor disco” de su vida pero no tiene sello que lo publique

El perfil de polemista y los dichos incorrectos -o derechamente ofensivos- que ha propagado Steven Patrick Morrissey (62) en los últimos años de su carrera le estarían pasando la cuenta a nivel discográfico.

Según reveló el cantante británico recientemente, su nuevo disco solista ya está terminado, pero aún no tiene casa disquera que lo publique. Un anuncio que el ex The Smiths hizo en su página web oficial y que ha resonado en diversas latitudes.

En la publicación, Morrissey indica que ya grabó en Los Angeles las once canciones que serán parte de Bonfire of Teenagers, título de su nuevo LP y sucesor de I Am Not a Dog on a Chain, editado en marzo de 2020. Fue su último lanzamiento con el sello BMG, compañía que habría optado por prescindir de sus servicios.

En su sitio, el músico inglés asegura que el “peor año” de su vida “concluye con el mejor álbum” de su vida, y admite que no ha hallado ninguna casa disquera que publique su más reciente trabajo, el cual desde ahora está “disponible al mejor (o peor) postor”.

En noviembre pasado, el cantante abandonó BMG, explicando entonces que la firma había nombrado a un nuevo ejecutivo que no quería otro álbum de Morrissey” y que en los planes de ese directivo no entraban los lanzamientos ni reediciones del músico, que habían sido “descartados”.

Pero para buena parte de la industria y la prensa especializada, la decisión del sello se debió a los resistidos comentarios que el artista ha venido difundiendo en los últimos años, mostrando su apoyo a grupos políticos de extrema derecha del Reino Unido, además de dichos tildados de racistas, xenófobos, anti-feministas u ofensivos hacia otras personas.

Por de pronto, lo concreto es que siguen disponibles y a la espera de sello los once temas de Bonfire of teenagers, tituladas I Am Veronica, Rebels Without Applause, Kerouac Crack, Ha Ha Harlem, I Live In Oblivion, Bonfire Of Teenagers, My Funeral, Diana Dors, I Ex-Love You, Sure Enough, The Telephone Rings y Saint In A Stained Glass Window.

La última noticia de Morrissey vino de un frente algo inesperado: en abril criticó a los realizadores de Los Simpson, luego que un reciente capítulo de la serie animada mostrara un personaje inspirado en el ex The Smiths, con visiones de extrema derecha y sobrepeso. El cantante emitió un comunicado contra la producción y la acusó de “capitalizar controversias baratas”.