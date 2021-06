Mare of Easttown: ¿regresará el brillante policial de Kate Winslet con una segunda temporada?

Mare Sheehan se ganó con justicia un lugar entre los grandes personajes de la ficción televisiva de 2021. Sólo bastaron un par de capítulos de Mare of Easttown para que, en la piel de Kate Winslet, se situara como un rol memorable, marcado por un pasado y presente turbulento, relaciones familiares disfuncionales y una mirada muy propia de lo que significa el sentido de responsabilidad por el bienestar de los habitantes de su comunidad en Pensilvania.

Sus credenciales iniciales se confirmaron a lo largo de la temporada completa de la miniserie de HBO, un rompecabezas policial de siete episodios detonado por el crimen de una madre adolescente del pueblo, Erin McMenamin, pero guiado en todo momento por el viaje personal de su protagonista, notablemente interpretada por Winslet y foco de reflexiones en torno a la pérdida y las relaciones femeninas.

Luego del devastador final de hace una semana, ocurrió lo que sucede cuando una miniserie genera buenas sensaciones: aunque la historia tuvo un cierre muy redondo y satisfactorio, se dispararon las preguntas en torno a una eventual continuación. Eso sí, en su caso, a diferencia de la norma en el mundo de las series limitadas, la puerta no está completamente cerrada.

Una de las más entusiastas ante la idea de un posible regreso a Easttown es la propia actriz de Titanic, quien por su actuación pisa fuerte para obtener el segundo Emmy de su carrera. “Me encantaría volver a interpretar a Mare”, le reconoció al portal TV Line una vez emitido el último capítulo.

“La extraño. Realmente lo hago. Es la cosa más extraña. Siento que estoy de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso... Hay algo muy adictivo en Mare, porque es tan escandalosa, adorable, brillante y real”, apuntó la actriz y productora ejecutiva de la ficción.

Ese mismo doble rol fue el que ayudó a pavimentar que Nicole Kidman y Reese Witherspoon reunieran al elenco de Big little lies y la trama –en un comienzo, también una miniserie de siete episodios– se expandiera con una segunda temporada en HBO en 2019 (menos brillante y exitosa, por cierto).

Un punto a favor de la idea de más capítulos de Mare of Easttown es que Brad Ingelsby, creador y showrunner, firmó un acuerdo de exclusividad por tres años con el canal, luego de los excelentes resultados de su miniserie.

“Si Brad sintiera que tiene una historia que contar y que se sintiera al mismo nivel, creo que todos estarían abiertos a ella”, señaló Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, asegurando a Variety que por ahora “no ha habido conversaciones reales sobre cómo luciría una temporada dos”.

“En este momento, él no tiene esa historia. ¿Quién sabe? Tendremos que esperar para ver si se les ocurre algo que se mueran por contar”, añadió Bloys.

Brad Ingelsby, también guionista de películas como La ley del más fuerte (2013) con Christian Bale y The way back (2020) con Ben Affleck, salió al paso de esa posibilidad al día siguiente del desenlace de su miniserie.

Reconociendo que por ahora no ha escrito una nueva trama, el realizador indicó que “si me alcanzara un rayo o algo así y se me ocurriera esta gran idea, definitivamente lo intentaría. Porque, escucha, amo a Mare. La amo, y amo tanto a la gente de esta ciudad que si sintiera que puedo darles una gran temporada o una gran segunda historia, definitivamente lo haría. Sin embargo, quién sabe si eso sucederá”.

“Solo me gustaría volver a Mare of Easttown si tuviera una historia que crea que sería genial y con la que podríamos darle al público lo que quiere”, cerró en diálogo con Entertainment Tonight.

A falta de que ese momento de iluminación pueda llegar –o no–, los siete episodios sobre Mare Sheehan se pueden ver en HBO GO y desde el 29 de junio en la plataforma HBO Max, mientras el canal está en plena campaña para postularla a las categorías de miniserie de los premios Emmy, donde su elenco y la propia producción se deberán medir ante títulos fuertes como Gambito de dama, Small axe y I may destroy you.