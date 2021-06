El director de El Reemplazante abre la puerta al regreso: “En una tercera temporada tendría que hacerse cargo de un país distinto”

Desde la emisión de su primer capítulo hasta el estreno del último, El reemplazante alcanzó a estar 15 meses al aire en TVN. Fuera de ese periodo de tiempo, la capacidad de impacto se ha expandido mucho más allá del amanecer de los 2010, de la mano de su salto a Netflix a comienzos de 2017. Un fenómeno que se cristalizó cuando la plataforma renovó su licencia hace un par de años para que permaneciera en el catálogo.

El director Nicolás Acuña estima que la popularidad de la que goza la producción se debe particularmente a su arrastre en el streaming, aunque la posibilidad de una tercera temporada se evaluó en la época en que se emitía por televisión abierta, pero la idea no prosperó.

“Nosotros entendimos que la serie había tenido una repercusión importante, pese a que mi sensación es que la serie explota más después en Netflix”, señala el cineasta, director de las dos temporadas de la serie junto a Cristián Jiménez y de otros títulos televisivos como Los archivos del cardenal e Inés del alma mía.

Hasta ahora, Acuña había estado al margen de cualquier intento por revivir la ficción y, de hecho, ni él ni la productora Parox han participado en los videos que han traído de regreso a los personajes de la historia, Maicol (Sebastián Ayala) y Flavia (Karla Melo). Tampoco estuvo implicado en una postulación al fondo CNTV que no prosperó en 2018, comandada por los creadores de la idea original.

Hasta que a fines de 2020 el cineasta junto a Parox presentaron una idea de un tercer ciclo a TVN, dueño de la marca, y hoy continúan evaluando cómo aterrizar esa idea. “Como director de la serie, me encantaría hacer la tercera temporada, obviamente, y creo que también tendrían que estar los guionistas (originales). Fue un equipo muy virtuoso. Cuando los proyectos son exitosos no dependen de una persona, sino que de un equipo, sobre todo en un proyecto como este, que es tan coral”, define el director de El reemplazante, cuyo más reciente premio fue el Copihue de Oro que recibió el viernes pasado, en reconocimiento a la Mejor serie de la década.

-¿Hoy estima que puede ser factible que en 2022, cuando se cumpla una década desde el estreno de la serie, pueda venir una tercera temporada de El reemplazante en camino?

Ojalá que sí. Este mismo premio alimenta eso. El que tiene la última palabra es TVN, que es el dueño de la marca. Sin la venia de TVN, nadie que quiera hacer el proyecto de la tercera temporada de El reemplazante, lo puede hacer. Sería una muy buena fecha para partir con un proyecto que hay que repensarlo, porque efectivamente los personajes van a estar mucho más grandes. Con Parox teníamos un proyecto en que hacíamos un mix entre personajes nuevos y personajes antiguos, que es algo que hay que pensar.

-¿En qué medida esa historia se vería condicionada no sólo por el estallido social sino que por la pandemia? ¿Es algo que también tienen que analizar?

Por supuesto. Acuérdate que nosotros grabábamos las marchas del 2011 o un poco después. La contingencia fue parte importante de El reemplazante, que era algo que a mí me ponía un poco nervioso, que se pudiera sentir como algo oportunista estar trabajando en torno a una temática sobre la cual hay poca distancia. Pero ahí tuvo su fuerza también. Efectivamente estábamos tocando temas que eran de fondo, que tienen que ver con la desigualdad, la educación. Si me nos hubieras preguntado a mí o a cualquiera de nosotros si en nuestro país se iba a aprobar el matrimonio igualitario o que se iba a cambiar la constitución o que los constituyentes iban a estar básicamente integrados por independientes y no por partidos políticos… Todavía no se producen los cambios pero se avizora que efectivamente El reemplazante en una tercera temporada va a tener que hacerse cargo de un país distinto, en donde habitaron los protagonistas.

-¿Le parece que ahora que estos temas están tan en boga puede ser un reto incluso más grande que antes llevarlos a la ficción?

Probablemente. Una de las gracias que tuvo El reemplazante es que tampoco fue un panfleto ni un discurso. Era una mirada sobre un sector de la población en la que estaba puesto el foco. También creo que las historias íntimas, algunas muy emocionantes, son parte importante del éxito de la serie. La tercera temporada tampoco puede dejar de tener esa intimidad y esa cercanía con los personajes, independientemente del escenario en el cual le toque desenvolverse a nuestros protagonistas. Pero es cierto lo que planteas, es algo que hay que pensarlo muy bien.

-¿Pero un regreso tiene que ser sí o sí con el equipo creativo completo?

Es lo que me gustaría. Cuando un proyecto logra lo que ha logrado El reemplazante no es producto de una persona, sino que de las personas que trabajaron detrás de ese proyecto. Me refiero a actores, productores, guionistas, directores. Y evidentemente me siento muy responsable del éxito de la serie, como un montón de otras personas que estuvieron ahí.

-¿Cree que puede ayudar que TVN apruebe el proyecto los videos que se han publicado en el último tiempo con los personajes originale?

Sí y no. Es claro que las autoridades que dirigen TVN son personas ligadas al gobierno. No me refiero a la directora de programación recién nombrada, a quien conozco y de la que tengo la mejor impresión, sino que a las personas que toman las decisiones en el directorio, donde hay una mayoría de gobierno. La representatividad del directorio de TVN es algo que me imagino también va a estar en cuestión ahora, al igual que en muchas empresas públicas, su conformación y su modelo de gobernanza. En el fondo, creo que El reemplazante es un proyecto que no es cómodo para el establishment de este país, eso está claro, porque (la serie) lo cuestiona.

“La televisión chilena, más que todo, persigue las grandes audiencias. En ese sentido, creo que si El reemplazante puede contribuir a sumar espectadores a TVN… Finalmente yo creo que eso es lo que más pesa hoy día en la televisión abierta. Desde una perspectiva económica, la serie puede tener viabilidad, por supuesto. Aunque en el modelo actual es imposible que lo financie solo TVN. Tiene que haber un modelo de coproducción que permita que el proyecto sea viable”.