Mon Laferte se pone Metallica: cantará en un disco tributo al Black album

Este 2021, se cumplen 30 años del celebrado (y discutido) álbum homónimo de Metallica, conocido como el “Black Album”, debido a su portada. Para ello, el 10 de septiembre se lanzará vía digital (y en formato físico el 1 de octubre) una enorme colección de versiones de los temas que conforman el disco, con algunos de los nombres más importantes de la música.

The Metallica Blacklist, se llama el ejercicio, y estarán presentes artistas como Miley Cyrus, Elton John, Dave Gahan de Depeche Mode, J Balvin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. el Hombre, IDLES, Rodrigo y Gabriela, y Moses Sumney.

Por supuesto, más de alguna canción se repetirá: hay seis versiones de Enter Sandman y 12 de Nothing Else Matters.

Esta última, acaso la introducción más conocida de la historia, tendrá una versión a cargo de la cantante nacional Mon Laferte. No es raro, más de alguna vez la viñamarina ha expresado que el rock pesado es un género que le gusta.

Todas las ganancias de la venta de la colección se donarán a organizaciones benéficas de la elección de cada artista, incluida la propia Fundación All Within My Hands de Metallica.

Junto con The Metallica Blacklist, la banda californiana reeditará The Black Album en múltiples formatos, incluido una caja de lujo de edición limitada que contiene el álbum remasterizado en vinilo de 180 gramos, un disco de imágenes, tres LP en vivo, 14 CD (con mezclas preliminares , demostraciones, entrevistas y shows en vivo), 6 DVD (con tomas descartadas, detrás de escena, videos oficiales, shows en vivo), un libro de tapa dura de 120 páginas, cuatro laminados de gira, tres litografías, tres púas de guitarra, un cordón de Metallica, un carpeta con hojas de letras y una tarjeta de descarga) y más.