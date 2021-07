Belencha, cantautora chilena: “A los jóvenes les llama mucho la atención el repertorio antiguo”

Claudia Mena es Belencha, pero también mucho más: es una de las cantautoras nacionales más llamativas que han aparecido en el último tiempo en la escena local, deudora del canto campesino de Violeta Parra o Margot Loyola, pero también de los acentos diversos que entregan géneros continentales como el vals peruano, el chachachá cubano, los tangos rioplatenses y la cueca chilena.

Ya cuenta tres singles, ha colaborado con Gepe, y su último single, Petronila, es una colaboración con Camila Moreno, donde ambas voces se funden en colores interpretativos singulares.

“Grabar con Camila me ha hecho aprender que es cosa de atreverse, no pensar tanto, no darse tanta vuelta y actuar más”, dijo en su paso por el espacio Sesiones íntimas de Culto que se emite por La Tercera y Culto.